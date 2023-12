Esta fue la lujosa camioneta que regaló Yeison Jiménez a uno de sus trabajadores

Karol G no se guardó nada en la fiesta de fin de año de su empresa: les dio millonarios regalos a sus empleados

El video fue publicado con un mensaje en el que le agradece a su empleado por los años de dedicación y por haberlo acompañado todo este tiempo. “Con los míos siempre, FELIZ NAVIDAD, FABIÁN, un hombre que me ha ayudado mucho en las empresas”, escribió Jiménez.

En la grabación se ve cuando el cantante va hasta un cuarto por su empleado y lo lleva hasta el parqueadero , donde hay una camioneta con un moño rojo. En ese momento Jiménez le pasa unas llaves y le dice “feliz navidad”. Su empleado no puede creer que sea real y le pregunta si está hablando “en serio”.

Varios seguidores del artista no dudaron en elogiar su comportamiento para con uno de sus empleados. “En la empresa donde trabajó ni las gracias nos dan afortunado ese hombre”, “las personas como tú brother si saben lo que es valorar la lealtad”, “se le arregló la navidad, qué belleza de camioneta, se ve que tienen una confianza de años” y “bien merecido monito son tantos días, tanto tiempo, tantos esfuerzos. Son pocos los que podemos dar fe de eso y yo soy uno más, mil felicidades”, fueron los comentarios que dejaron en la publicación de Instagram.

“Mientras no esté trabajando, no tengo con qué darle de comer a mi familia”: César Escola se sinceró sobre su situación económica

El lujoso autorregalo que se dio Yeison Jiménez en su cumpleaños

Pero este no ha sido el único regalo que Jiménez ha dado, hace un par de meses para su cumpleaños también se fajó con un regalo para él.

Como era de esperarse, los comentarios llegaron rápidamente, no solo a felicitar al artista por celebración de su cumpleaños, sino para admirar su nueva adquisición. Adicionalmente, le expresaron su admiración y le agradecieron por ser una inspiración para salir adelante a pesar de la adversidad, pues la vida de Yeison Jiménez no he sido nada fácil.