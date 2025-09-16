Estos serían los influencers que llegarían a ‘La casa de los famosos 3′; se llenaría de figuras polémicas

La casa de los famosos Colombia, desde su primera edición, se ha convertido en uno de los programas más discutidos y polémicos de la televisión nacional.

Con su primera y segunda temporada, el reality se convirtió en tema de conversación por el tipo de dinámica que propone.

Desde que inicia, más de 20 concursantes deben convivir durante cuatro meses en una misma casa, completamente aislados del mundo exterior, pese a lo que pueda ocurrir fuera.

La casa de los famosos 3: nombres de influencers que llegarían al formato | Foto: Canal RCN

El formato no solo mide resistencia física y mental a través de distintos retos, sino también la fortaleza emocional, pues los participantes deben compartir día y noche con desconocidos con quienes no siempre logran tener afinidad, lo que suele causar tensiones y alianzas inesperadas.

En cuanto a la conducción, las dos temporadas transmitidas marcaron diferencias notorias.

La primera edición contó con Cristina Hurtado y la actriz Carla Giraldo, quien se estrenaba como presentadora. Para la segunda, Giraldo regresó, pero en esta ocasión estuvo acompañada por Marcelo Cezán, un presentador con gran reconocimiento en la televisión colombiana.

Influencers que llegarían a La casa de los famosos 3

El encargado de desvelar esta nueva información que se destapa de este formato fue el periodista especialista en novelas y realities, Carlos Ochoa.

Carlos mencionó a través de un video que los primeros ya estarían firmados y los últimos, se someterían a votación como en la temporada pasada para ver si logran ingresar a este formato.

“La primera de la lista: Juliana Calderón, es abogada, empresaria, influenciadora y además, es la hermana de Yina Calderón, ¿cuál será su estrategia en este reality?“, dijo Carlos en primera instancia.

De igual forma, añadió: “Nana París, Mariana Correa, la hija de Natalia París, obviamente la top model y Dj [...] estaría también en el reality PaisaVlogs, uno de los influenciadores pioneros que tiene un montón de seguidores, Daniel Patiño parece que ya puso su firma en el papel”.

En su video, mencionó a uno de los creadores de contenido más controversiales del momento que se ha visto involucrado en la polémica de Beéle con Isabella Ladera.

“Me encontré también a Valentino Lázaro, este exitoso y polémico, muy polémico influenciador, ¿entrará, ya firmó? las palabras sobran", dijo.

Además, habló de Manuela Gómez y se refirió a que en varias temporadas se ha escuchado su nombre, pero aseguró que esta si sería la suya: “¿Será que su expediente ya está acá entre los firmados? yo creo que sí”, agregó.

Valentino Lázaro | Foto: Instagram @valentinolazaroh

También dentro de la lista estaría Marcela Reyes, pues aseguró que “desde el año pasado ya la estaban pidiendo”. Además, también mencionó a Carola (amigo de Emiro Navarro, finalista de la segunda temporada) y Carolina Picorios (influencer y exnovia de Miguel Bueno, cantante y también exparticipante)