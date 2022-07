Ex de Elianis Garrido estaría ‘entusado’ tras boda de la presentadora

Elianis Garrido dejó sin palabras a miles de sus fieles seguidores luego de que se hiciera público el contenido de su matrimonio con Álvaro Navarro, un hombre del que poco se sabe, ya que la celebridad ha preferido manejar el tema con cuidado y en privacidad. El festejo se llevó a cabo días atrás, despertando reacciones de varias personas.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la presentadora de televisión sorprendió a más de un curioso con una serie de videos en los que mostraba cómo había sido la celebración de su boda, luego de darse una nueva oportunidad en el amor con dicho hombre. A pesar de que las imágenes fueron escasas, los usuarios de las plataformas digitales indagaron sobre la fecha especial y el por qué ocurrió de manera misteriosa.

Sin embargo, la atención se posó sobre Anddy Caicedo, expareja de Garrido, quien recientemente lanzó una nueva canción y despertó toda clase de especulaciones entre sus fanáticos. Varios fanáticos acudieron a las cuentas personales de redes sociales del artista para averiguar qué pensaba u opinaba respecto al tema.

Según las publicaciones de Caicedo, este nuevo proyecto musical que presentó se titula ‘Mi amor para siempre’, una canción de despecho que se dirige hacia un amor que no fue, que quedó en el tiempo y que no se puede olvidar, teniendo en cuenta los momentos y situaciones que vivieron juntos.

La letra de este estreno artístico es bastante diciente, por lo que muchos curiosos aseguran que se trata de una dedicatoria para Elianis y el amor que sostuvieron por bastante tiempo. La canción presenta las siguientes líneas que dicen:

“Te fuiste y no sabes cómo duele. Te fuiste y todo me sabe a nada. Puedo tener más que antes, pero no disfruto nada. Tal vez no supe leer las señales, no pude notas que no eras feliz, que tu mirada era triste, que llorabas sola”, se lee en la letra del tema.

“No lo pude notas y tu amor terminó de repente. Y no lo puedo creer pues se supone que yo era futuro y presente, tu amor para siempre”, agrega el verso sobre esta nostálgica historia.

A pesar de que Anddy Caicedo no se ha pronunciado directamente sobre los rumores que giran en torno a su canción, varios comentarios apuntan a que el cantante se encuentra ‘entusado’ por la reciente boda de su expareja.

“Eso es despecho”, “Ya es pasado”, “Ufff pacho, ya pa qué?”, “Cacho biche”, “Eso es una tremenda tusa”, “C%$& de despecho el de Anddy”, “Dedicada para tu ex Elianis Garrido, le sale”, “Muyy bien, eso es para Elianis”, “Elianis Garrido, mira”, entre otras opiniones.

La boda ‘secreta’ de Elianis Garrido

La presentadora, y ex Protagonista de Nuestra Tele 2012, fue centro de distintas noticias en redes sociales luego de que se hiciera oficial su matrimonio con el actual hombre que comparte amor. La celebridad disfrutó de esta ceremonia en su ciudad natal, Barranquilla, donde la acompañaron familiares y amigos muy cercanos.

Garrido, que fue protagonista de rumores de embarazo, lució un vestido blanco con detalles en encaje, unos tacones verdes y una corona de flores, las cuales hacían juego con el estilo del atuendo. Su pareja llevó un traje de color azul claro, además de una camisa blanca y unos lentes.

“Dije que sí!!! Que la vida nos alcance para cumplir todos nuestros sueños, juntos. Gracias por cambiarme la forma de ver el mundo”, publicó la celebridad en su cuenta oficial de Instagram

La noticia sorprendió a algunos de sus seguidores, teniendo en cuenta que en el pasado, luego de que confirmara la ruptura con Caicedo hace más de un año, mencionó que estaba soltera y únicamente se estaba conociendo con alguien.