Ex de Yéferson Cossio reapareció en redes con fuertes palabras; Aída Vitoria Merlano contestó

Yéferson Cossio, que actualmente es uno de los influenciadores más reconocidos del país, se convirtió esta semana en tendencia en las distintas redes sociales debido a que se conoció un video suyo junto a Aida Victoria Merlano, tras confirmar que había terminado con Jennifer Muriel.

En la grabación, que fue difundida por varias páginas de chismes en Instagram, se puede apreciar el momento exacto en el que la barranquillera y el antioqueño se besan, mientras se encontraban en un establecimiento público de Bucaramanga.

Ante las distintas especulaciones que empezaron a circular en las redes sociales, la expareja del creador de contenidos decidió pronunciarse y manifestó que cada persona es libre de hacer lo que quiera, puesto que actualmente no los une nada.

“Todo el mundo está esperando que yo salga a hablar. Es más que obvio que no tengo mucho por decir. Sin palabras. No pienso hablar mal de nadie. Cada quien actúa y sigue su vida como mejor le parezca”, indicó Muriel.

La joven, sin embargo, reapareció recientemente en sus historias de Instagram y aclaró que toda esta polémica no se trata de ninguna estrategia de marketing, como han asegurado algunas personas.

Pese a que nunca lo mencionó, la también influenciadora puntualizó que la relación sentimental que tenía con Yéferson Cossio terminó hace algunos días. Incluso, afirmó que actualmente está viviendo en un hotel.

“¡Qué cosa tan horrible! No pueden dejar el chisme. Lo que fue fue. Ahora están inventando que estoy armando polémica para hacerle marketing a una supuesta canción que voy a sacar. Ni siquiera he querido salir a hablar del tema en específico”, indicó inicialmente.

Luego, la antioqueña finalizó: “No estoy con él, sí terminamos. Que quede claro, ya se acabó. Estoy en un hotel, como una hueva. Resulta que si yo no aparezco por acá en las historias llorando es porque estoy superfeliz y todo es una farsa”.

Tras estas declaraciones, Aida Victoria Merlano también volvió a pronunciarse y compartió con sus seguidores un pequeño video en el que les contestó a todas las personas que la han cuestionado, principalmente en los últimos días.

“Yo no soy la nueva novia de Cossio para que salgan a hablar que él cambió a una por la otra. La gente no es reemplazable como un objeto para que digan esas cosas. Él terminó una relación y a los ocho días le abrió la puerta a salir con otras personas. Si era prudente o era el momento, eso es problema de él”, enfatizó.

La barranquillera, de igual manera, aprovechó la grabación para aclarar que nunca fue amiga de Jennifer Muriel, por lo cual considera que en ningún momento la irrespetó debido a que ella salió con un hombre soltero.

“Me sorprende el moralismo de la gente. Él quiso salir a hablar de su ruptura hasta que se filtró la foto porque quizá no quería el juicio mediático. El caso es que no siento que haya hecho algo malo. Yo no era amiga de Jennifer ni tenía algún pacto de lealtad con ella que me prohibiera salir con su exnovio”, concluyó.