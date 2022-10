Expareja de Alejandro Riaño revela las razones de su divorcio, ¿qué dijo?

Las separaciones de pareja han sido una de las particularidades del 2022: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, Shakira y Gerard Piqué, y Marialejandra Manotas y Alejandro Riaño, son algunas de las más sonadas. Esta última anunció su ruptura a inicios de 2022, luego de haber estado juntos por seis años.

Ellos confirmaron la noticia a través de una publicación en sus redes sociales y establecieron: “Desde el amor hemos tomado la decisión de acabar la relación de pareja. Sin embargo, del amor que nos tenemos están nuestros 3 hijos a los que siempre vamos a cuidar y amar”.

Vale la pena recordar que en 2018 se convirtieron por primera vez en padres, cuando la arquitecta dio a luz a una niña, a quien llamaron Matilde, y en 2021 tuvieron mellizos, llamados Agustín y Antonio.

Mari Manotas resolvió dudas sobre su separación

Por otra parte, hace poco la mujer habilitó la caja de preguntas en su Instagram y respondió algunas dudas respecto a su relación. En primer lugar, reveló los motivos por los que tomaron la decisión de separarse con el comediante.

“¡A veces uno quiere mantener las cosas por las razones incorrectas! Teníamos muchas diferencias que con el tiempo tomaron importancia en nuestra relación de pareja. ¡Pero tenemos una buena relación y nos la llevamos bien! Es una persona muy importante y siempre estaremos en la vida del otro”, escribió.

Luego le preguntaron si haberse separado había sido muy duro, a lo que respondió que sí y que lo ha sido no solo para ella, sino para sus hijos; no obstante, ahora todos están mejor y aprendiendo de la situación. Resaltó que lo verdaderamente importante es que junto a Alejandro Riaño son los mejores papás para sus niños.

Otra de las preguntas que resolvió Mari Manotas es si volvería con el comediante y declaró que en este punto de la vida se dieron cuenta de que están mejor así, no en una relación. “Entendimos que si juntos no nos veíamos bien, ¡separados nos vemos mejor! Como dije antes, ¡somos amigos y siempre nos vamos a acompañar por nuestros hijos!”, expresó.

Finalmente, la mujer dijo que no le cerraba las puertas al amor; sin embargo, por ahora no está entre sus planes. “¡Me quiero volver a organizar algún día! ¡Y ponerme mi vestido blanco! Por ahora no, jajaja, pero algún día”, manifestó.

¿Paola Jara y Jessi Uribe serán protagonistas de una novela?

Paola Jara ha sido una de las recientes invitadas al programa de entrevistas La Sala de Laura Acuña. Allí, la paisa habló de algunos detalles de su vida, como su carrera y su matrimonio.

En un momento, Laura Acuña la interrogó con una curiosa pregunta. “Yo tengo información de altas fuentes, que esto de la conquista (nombre de su tour) va a trascender a la pantalla, ¿ese plan va a seguir? Sé que hay una oferta por ahí, que los quiere tener a los dos”, afirmó Acuña.

Ante la posibilidad de hacer una novela, Paola Jara no negó que le hayan hecho la propuesta: “No sé, eso sí, sí nos hicieron esa propuesta (...) El proyecto inicial fue que íbamos a ser protagonistas de la vida de alguien, un ficticio”.

Aunque Paola aclaró que podría no suceder pronto debido a que ella y su esposo tienen apretadas agendas con sus conciertos. ¿Habrá novela?

Algunas relaciones entre los famosos colombianos no han terminado bien; sin embargo, hay algunas que se siguen sosteniendo hasta la actualidad como la de Maleja Restrepo y Tatán Mejía y la de Greeicy Rendón y Mike Bahía.