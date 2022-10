¿Aída Merlano volverá a Colombia? La excongresista reapareció en una entrevista de su hija y esto dijo

En las últimas horas se ha hecho viral un video en el que el creador de contenido Dimelo King entrevista a la también instagramer Aída Victoria Merlano, hija de la excongresista Aída Merlano. En esta charla, ambas personalidades del mundo de las redes sociales hablaron durante un buen rato sobre diferentes temas que relacionan directamente a la joven de 23 años.

La entrevista se prestó para todo. Aída Victoria Merlano habló sobre la relación que tuvo con el también influencer Yeferson Cossio después de que este terminara su relación con Jennifer Muriel. Ante esto, la creadora de contenido afirmó que sí llegó a enamorarse del hombre que en la actualidad vive en Tokio, pero que fue algo que se salió de control y que las personas malinterpretaron después de un video que se filtró por las redes.

De igual manera, es necesario destacar que en la charla hubo tiempo para que la creadora de contenido llamara a su mamá y esta expresara lo que está viviendo en estos momentos, radicada en el país vecino. “Sobreviviendo como las cucurachas”, indicó, de hecho, Aida Merlano. Es válido recordar que la excongresista se fugó de las autoridades en el mes de octubre de 2019.

Asimismo, Aída Merlano hizo referencia a la “presión judicial” que está viviendo su hija en territorio colombiano por su fuga. “Jurídicamente no hay ningún argumento de peso para la persecución e imputación que ha recibido hasta hoy […] Es el Estado en un afán desesperado por limpiarse las culpas y las malas actuaciones”, expresó de manera contundente la exfuncionaria pública.

Sin embargo, hubo un momento que causó mucha impresión por las palabras que dijo la excongresista. Todas las personas que han visto el video hasta el momento no han dejado de hablar sobre todo lo que dijo Merlano con respecto a su situación. Según ella, va a volver a Colombia, pero es oportuno señalar que, si regresa, las autoridades están en la obligación de proceder a una búsqueda para capturarla nuevamente.

“Que se preparen. Con ángeles de Dios volveré a Colombia. Será un placer disfrutar en Carrizal [de donde es oriunda] y en todos los barrios donde me tienen gran aprecio. No tengo deudas en Colombia y no tengo a quién temerle”, afirmó con un tono amenazante Aída Merlano, que a pesar de no tener miedo como ella manifiesta, estando en suelo cafetero, la ley le puede “caer encima” en cualquier momento.

Para nadie es un secreto que la situación que vive que la excongresista es de total atención para el Estado colombiano y en todo momento está pendiente de sus pasos. Aunque afirmó regresar, muchos piensan que lo que dijo Merlano es solo palabrería y que está obligada a quedarse aún mucho tiempo más en Venezuela.

En el desarrollo de la entrevista, Dimelo King aprovechó para admirar la belleza de la prófuga de la justicia y le reiteró que, a pesar de la situación que está viviendo, su aspecto físico no cambia y que, por el contrario, se encuentra muy hermosa. Ante esto, Merlano respondió: “Lo apoteósica no me lo quita ni la prisión. Nací y moriré siendo una mujer apoteósica, con estrellas, y luchadora como mi hija”.

La hija de la excongresista, Aída Victoria Merlano, se encuentra actualmente ligada a un proceso en que es acusada de colaborar en la fuga de su madre y por esto pagaría siete años de cárcel. No obstante, aún no se han sentenciado en última instancia y, por lo tanto, la creadora de contenido puede circular en el país con total libertad.