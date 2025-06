Exparticipante de ‘Yo me llamo’ vuelve a los escenarios, tras haber estado en UCI por grave enfermedad: “Al borde de la muerte”

Patricia Henao, reconocida por su impecable interpretación de Marisela en la edición 2025 de Yo me llamo, tuvo que abandonar de manera inesperada la competencia luego de enfrentar un delicado problema de salud.

La imitadora sufrió fuertes dolores abdominales que, tras varios exámenes médicos, resultaron ser causados por una peritonitis.

Exparticipante de 'Yo me llamo' que estuvo en UCI reapareció y habló de su quebranto de salud | Foto: Montaje de SEMANA | Instagram: @yomellamomarisela2025/La Red - Captura de pantalla Yo me llamo

Esta grave afección la llevó a entrar a cirugía en varias ocasiones y permanecer varios días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo que obligó su retiro del los escenarios en pleno auge de su carrera artística.

Afortunadamente, tras superar esta compleja situación médica, Patricia ha comenzado a retomar poco a poco su vida musical.

Aunque el proceso de recuperación ha sido lento y exigente, la imitadora ya se encuentra en proceso de volver a los escenarios y ha compartido en charla con Vea, cómo va su recuperación y su regreso.

Patricia aseguró que ha tenido un pilar en su vida que la ha ayudado a salir adelante y ese ha sido su esposo, quien actualmente se encarga de su proceso de mejora y de todas las terapias que ella tiene que hacer para recuperarse por completo y así volver a lo que más ama: cantar en los escenarios.

“He estado realizando poquito a poquito las terapias de respiración, he estado ya ensayando, mi esposo me pone disciplinadamente a realizar clases de respiración de técnica vocal. Eso me ha ayudado mucho a que mi estómago vaya agarrando firmeza”, declaró.

Además, comentó que en su proceso de recuperación ha tenido demasiado soporte de personas que son indispensables para ella.

“La visita de la familia y de los amigos ha sido fundamental, el apoyo incondicional de tantas personas que han estado allí como siempre”, añadió.

Yo me llamo Marisela aseguró que empezó a cantar nuevamente hace poco y “fue maravilloso porque pues pude cantar cinco canciones, tres de ella estuve sentada cantando, he estado más concentrada haciéndome mis terapias, mis cuidados y muy tranquila, sobre todo de no estar en estrés y eso me ha ayudado muchísimo”, afirmó.

Patricia fue sensata y aseguró que todo esto que vivió le sirvió para reflexionar sobre su vida y ver que era necesario hacer una pausa, ya que su cuerpo lo estaba pidiendo a gritos. De igual forma, su familia le pidió que tomara un descanso.