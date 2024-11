Famosa influenciadora reveló que tendría pruebas de la supuesta infidelidad de Christian Nodal a Ángela Aguilar

“Mágicamente, esa acta no está en el sistema, pero si consultas el acta anterior y el acta después de esa sí aparecen y casualmente corresponden a la fecha del matrimonio… Da la casualidad de que en este Registro Civil no te dan acta si no eres titular con un argumento pe*orro de que no eres familiar… inclusive en otros municipios del estado tú puedes consultar cualquier acta sin problema, mientras sepas los datos”, dijo Mauricio.