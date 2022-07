Famosos colombianos que han terminado sus relaciones este año

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos se suman a la lista de las parejas colombianas que han terminado este año, y que se han vuelto tendencia en las redes sociales por la sorpresiva decisión.

Sin embargo, hay que aclarar que cada uno de estos famosos no solo es conocido por el amor que profesaba a su pareja en cierto momento, sino por el talento que los caracteriza.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

Para empezar, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fueron una pareja reconocida a nivel nacional, que producto de su amor tienen dos hijos: Matías y Salvador. Luego de 12 años de relación, la presentadora confirmó en marzo pasado que se separó oficialmente del también actor.

“Llevamos mucho tiempo trabajando en nuestra familia para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de vida”, precisó en aquella oportunidad.

Asimismo, en una entrevista con La Red de Caracol, la empresaria vallecaucana dijo: “Cuando uno toma este tipo de decisiones, que son difíciles y no se toman de un día para otro, es porque lo has pensado muy bien. La verdad es que es una decisión pensada, no importa si nunca me casé”, aseguró luego de dar las razones del porqué de su ruptura amorosa.

Cruz añadió: “Yo tenía una muy buena relación, pero ya sentía que había cumplido un ciclo. Además, yo siento que muchas veces el amor cambia, y el amor trasciende, sigue estando, pero de una manera diferente. Ahí es cuando tienes que ponerlo en una balanza y decir ¿qué quiero yo en mi vida?”.

“No es solo pensar en mí, no podemos ser tan egoístas de solo pensar en uno. Por eso me pregunté cómo quería que me vieran mis hijos y cómo quería que vieran a su papá. Todo es un proceso”, indicó.

Carolina Cruz volvió finalmente a destacar el rol que tiene el cucuteño, y señaló que es un gran padre debido a que siempre está presente, pese a que no estén juntos como pareja.

Shakira y Gerard Piqué

La colombiana y el futbolista español han sido titular de prensa en las últimas semanas, luego de que se conociera su ruptura de manera oficial.

El pasado 7 de junio, Shakira y Gerard Piqué anunciaron que se estaban separando, luego de doce años de relación. Las versiones de infidelidad por parte del futbolista se hicieron más fuertes. Sin embargo, ahora el tema principal es el futuro y las decisiones legales de la expareja.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo

Tras un sinnúmero de especulaciones por parte de los seguidores de ambos, en las últimas horas la actriz barranquillera, por medio de un video, confirmó su separación con el también actor.

“Estoy aquí para confirmarles que Sebastián [Caicedo] y yo tomamos la decisión de separarnos después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo”, finalizó pidiendo a la prensa que respetara su espacio.

Federico Severini y Kimberly Reyes

A principio de este año se conoció que la actriz se separó de su pareja, luego de que se especulara de su ruptura, ya que ambos solían publicar constantemente los viajes que hacían juntos. Pero fue hasta cuando sus seguidores observaron que las fotos publicadas ya no se acompañaban.

Finalmente, Reyes le puso punto final a los rumores y se sinceró con sus seguidores sobre su separación del empresario.

A través de una storie y una opción de preguntas de Instagram, uno de sus seguidores le preguntó: “¿Te separaste?” a lo que ella respondió afirmativamente. Así quedó registrado en la cuenta @rechismes.

María Alejandra Manotas y Alejandro Riaño

La influencer Mari Manotas –como prefiere que la llamen– cuenta en su perfil de Instagram con más de 500 mil seguidores, y en el mes de marzo confirmó su separación con el comediante.

Todo fue a través de sus redes sociales donde explicó que fue en mutuo acuerdo.

“Hoy queremos contarles, para acabar con los chismes, que desde el amor hemos tomado la decisión de acabar nuestra relación de pareja. Entendimos que estábamos en caminos distintos y siempre vamos a apoyarnos como padres y amigos”, precisó.