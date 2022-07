¿Los papás de Shakira y Piqué quieren que la pareja se reconcilie?

Shakira y Gerard Piqué han quedado en el centro de distintas noticias en los medios internacionales debido al proceso legal que llevan a cabo por la custodia de sus hijos, Sasha y Milan. La pareja atraviesa un crudo momento en el que han tenido que decidir cómo será el futuro de sus pequeños con la nueva vida que llevará cada uno.

Aunque muchos curiosos se han interesado en cómo finalizará este pleito, otros seguidores han centrado su atención en varias versiones que han surgido públicamente sobre la intención de una posible reconciliación. A pesar de que no se ha confirmado nada al respecto, medios indican que las familias de ambos famosos estarían buscando este mismo objetivo.

De acuerdo con lo que se reveló, luego de que se conociera la relación del futbolista con una mujer más joven, la familia del español habría estado en contacto con los progenitores de la barranquillera para buscar una solución a este problema, intentando que se juntaran de nuevo y se dieran una oportunidad en el amor, tal y como años atrás.

Según publicó un medio de entretenimiento, Monserrat Bernabey y Joan Piqué, padres de Gerard, han estado dialogando con Nidia Ripoll y William Mebarak sobre el futuro de sus hijos, encaminando la historia a un final feliz donde estén juntos y sanen lo que ocurrió en el pasado.

Aquel portal indicó que las familias se han mostrado interesadas en esta alianza con tal de lograr un resultado positivo y así evitar más conflictos legales, como los que están llevando en el momento. De igual manera, se informa que el padre de Piqué fue claro con no aceptar a más mujeres si no se trataba de Shakira.

Los medios de chismes han enfatizado en que la presión de Joan Piqué ha sido muy fuerte, llegando al punto de no aprobar nuevas mujeres en la vida de su hijo. El programa Chisme No Like asegura que estas conversaciones entre progenitores de las celebridades han contribuido a un fin común, el bienestar de los niños.

El formato de entretenimiento, que en el pasado reveló la supuesta cercanía de Antonio de la Rúa con la cantante, señaló que William Mebarak quiere que su hija vuelva con el español, por lo que mencionó esto en la conversación con sus consuegros.

Por el momento ni Shakira ni Piqué se han pronunciado sobre las supuestas confabulaciones de sus padres.

Reacción de Shakira al hostigamiento de la prensa

En los últimos días, la pareja ha comenzado a reaccionar de forma defensiva por el constante acoso de parte de algunos los periodistas españoles. Aunque evitan hablar y responder a las preguntas que les hacen en vía pública, llega un punto en el que se cansan de esta presión mediática y las constantes preguntas que reciben sobre su relación.

De acuerdo con una serie de noticias, la intérprete de Hips Don’t Lie llamó la atención de los usuarios de las plataformas digitales, luego de encarar a un medio que la estaba hostigando en una aparición pública que hizo. La colombiana no aguantó la presencia de la prensa y reaccionó de forma inesperada por la situación.

Según informó Socialité, programa de Telecinco, este incidente sería un supuesto “enfrentamiento” contra la prensa por la constante persecución que le hacen los periodistas en su día a día. La cantante habría decidido tomar cartas sobre el asunto y comenzar a grabar a quienes intentaban acercarse a ella para entrevistarla.

La artista musical se encontraba al interior de su vehículo cuando decidió sacar su celular para registrar y grabar a los periodistas que se encontraban en el lugar. A pesar de que nunca se bajó, las cámaras captaron la reacción que tuvo ante esta actitud de los medios.

“Con esta reacción, ella está desafiando a los periodistas que están en la calle haciendo su trabajo”, aseguraron en Socialité