Fredy Guarín sorprendió en redes con su drástico cambio de look, ¿real o montaje?

El deportista colombiano Freddy Guarín llamó la atención de sus más de 2,1 millones de seguidores en Instagram tras publicar una fotografía donde luce un look bastante particular.

El exjugador de la Selección Colombia ha mantenido un estilo de cabello relativamente similar a lo largo de los años. No obstante, su aparente cambio de imagen ha dado de qué hablar entre la comunidad virtual. De hecho, por lo pronto no es del todo claro si realmente cambió de imagen o si, por el contrario, se trata de un montaje. Aun así, lo cierto es que centenares de internautas ya han manifestado su opinión.

“¿Con o sin bigote?”, fue la pregunta con que Freddy Guarín acompañó su publicación. En la imagen se le observa como nunca antes: completamente calvo y con bigote.

“Señor papa”; “Huy no acabe con todo jaajajaa”; “Oscar de León”; “Pareces un sr de 60”; “Ni calvo, ni con bigote”; “sin nada, como sea te ves papacito ricoo”; “Pareces a Luis Alberto Posada jajaja”; “Con cabello mor”; “Eres tú, Felipe Melo?”; “con bigote panita”; “Sin duda alguna, sin bigote”, dicen algunos de los comentarios destacados en Instagram.

Hasta el momento, la publicación acumula más de 8.000 ‘Me gusta’ y cientos de comentarios.

Los usuarios de Instagram no se han reservado en sus comparaciones. Algunos han sugerido que la apariencia sin cabello y con bigote de Freddy Guarín se asemeja a la del salsero venezolano Oscar D’León. Otros internautas compararon al deportista con el cantante colombiano de música popular Luis Alberto Posado.

De igual manera, el nombre del futbolista brasileño Felipe Melo también figuró entre los personajes a quienes se asemeja la versión bigotuda de Guarín.

El futbolista colombiano, de 36 años, tuvo una notable trayectoria en equipos internacionales como Boca Juniors, Saint-Étienne, Inter de Milán, entre otros. Sin embargo, su etapa más brillante la tuvo en el Porto de Portugal, donde fue campeón de la Europa League junto a Radamel Falcao García y James Rodríguez, en la temporada 2010-11.

Sara Uribe rompió en llanto y se sinceró con sus seguidores

Hace un mes, en medio de los difíciles días que afrontó la modelo y presentadora Sara Uribe, luego de la operación de su hijo, a través de sus redes sociales se sinceró tras de salir de una larga jornada en Colombia Moda y envió un claro mensaje a la población femenina.

En medio de las lágrimas, la presentadora se desahogó y recordó los crudos momentos que tuvo que pasar por su polémica relación con el futbolista Freddy Guarín, quien también es el padre de su hijo Jacobo. Al parecer, en esos momentos se sentía perseguida y un poco desubicada con respecto a su carrera profesional.

“Me daba miedo ir a las ferias, a la calle o que me mataran o que me lincharan o que me hicieran daño, me da miedo salir a una discoteca, ir a un baño sola porque de pronto me podían golpear o arañar, o tratarme mal”, afirmó en ese momento, contando la difícil situación que sufrió al relacionarse emocionalmente con el futbolista.

Incluso, Uribe afirmó que no sabía por qué estaba en esa situación, ya que no solo era atacada por redes sociales, sino que también se sentía amenazada en la calle. “¿A son de qué? Yo no sabía qué estaba pasando o sucediendo conmigo, yo no entendía nada, pero hoy todo es bonito y había que esperar en él (Dios)”, expresó en sus historias en medio de lágrimas.

“Yo, de rodillas, le decía: Señor, devuélveme mi carrera, mi vida, trabajar con lo que yo hacía, que me paguen por lo que yo sé hacer, por favor, yo te lo pido, y me lo devolvió”, indicó modelo sobre la forma en cómo rogaba que su vida se normalizara.

Según la presentadora, luego de las fuertes turbulencias, habría logrado salir adelante con su vida y con su hijo, por lo que aprovechó para enviar un mensaje de perseverancia a sus seguidores, afirmando que a pesar de las dificultades, se puede salir a delante.

“Hoy lloro de felicidad porque ustedes son muy lindos conmigo (…) estoy muy chillona, pero de verdad es de alegría porque yo miraba al cielo y yo le decía ‘yo sé que esto es gracias a vos (Dios)’ y yo sé que sí. No se olviden de que él existe, te va a sacar, va a limpiar tu nombre, limpiar tu vida, tu casa, te lo juro que él lo va a hacer (…) yo tenía que pasar por todo lo que pasé para aprender muchas cosas, pero confié más en él y sigo confiando en él”, concluyó la modelo y presentadora en su mensaje publicado el pasado mes de julio.