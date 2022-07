Ganadores del ‘Desafío 2022′: ¿qué harán con los 800 millones de pesos?

Hace dos meses el Canal Caracol comenzó la transmisión del programa Desafío The Box, el cual fue presentado por la también modelo Andrea Serna y que llegó a su final la noche del viernes 15 de julio.

Valkyria y Ceta fueron los triunfadores del programa, que era visto diariamente por más de 5,5 millones de personas, y cada participante se llevara la jugosa suma de 400 millones de pesos más acumulaciones que hicieron durante el programa.

Por ejemplo, Valkyria acumuló 34 millones de pesos y adicionalmente se ganó 50 millones por el reconocimiento a la mejor superhumana. Es decir, se llevó la suma de 484 millones de pesos y en una entrevista exclusiva para caracoltv.com señaló que el dinero lo gastará en gastos personales y en ayudar a otras personas, en especial a su compañera Alexa.

“Con mi compañera Alexa pasamos momentos súper, híper, mega, difíciles y lo hicimos excelente, así que también quisiera hacer con parte de dinero reconocerle todo el esfuerzo a ella”, dijo Valkyria.

Asimismo, sobre su triunfo señaló: “Una alegría indescriptible, yo tampoco me lo creía, como les dije a mis compañeros yo llegué aquí solo queriendo no salir en la primera prueba y miren dónde estoy, siempre fui avanzando de a poco y dándome cuenta de que cada vez estaba más cerca”.

Por su parte, el otro ganador, Ceta, quien acumuló 30 millones de pesos durante el programa, se llevará a su casa 430 millones de pesos, los cuales, al igual que su compañera, los gastará en ayudar a otras personas y en especial en quienes vayan a emprender.

Adicional, expresó que su motivación era dejar el nombre del Llano en alto, pues siente que es una región olvidada: “A los campesinos, a los niños, les quiero decir que los sueños se cumplen, que desde muy pequeño me crie en una finca, me crie en el campo, mírenme donde estoy representándolos”, dijo.

De otro lado, hay que señalar que la suma total del premio sumaba 1.400 millones de pesos, pero este se fue dividiendo a varios de los desafiantes que se fueron entregando en el transcurso del programa y por ello, el premio para los dos ganadores quedó en 800 millones de pesos.

¿Por qué no se grabó en vivo el reality?

El reality show acapara cientos de fanáticos y su presentadora, Andrea Serna, deja entrever cómo es la rutina del reality, por lo que en días pasados respondió una sesión de preguntas que le hicieron sus seguidores.

“Cada día graban el desafío de lo que va a pasar o ya grabaron todo”, fue una de las preguntas que respondió la presentadora.

“El ejercicio que podemos hacer para ustedes (...) para que comprendan un poquito como funciona es: están sucediendo muchas cosas de manera simultánea en las casas, en uno de los boxes, compitiendo ese día en su prueba ... y se está grabando 24 horas. Muchísimo material... horas, horas y horas, y todo eso se tiene que convertir en un capítulo de 8 a 9: 30, entonces se necesita tiempo de postproducción para poder convertir ese día... de mil actividades en un capítulo”, explicó la presentadora. “Se necesita tiempo”, concluyó.

Ante su respuesta, muchos usuarios de Instagram hicieron varios comentarios: “Gracias por aclarar, todavía hay gente que ve El Desafío”. “Lo que nunca voy a entender es la dinámica de los premios y a qué hora votan los colombianos”. “¿Pues... ya eso se sabía, no? Ha habido Desafíos que se sabe hasta el ganador antes”. “Eso se nota... no es en vivo, pero me pregunto ¿cómo hacen para saber que equipo es el ganador del dinero que escogen los televidentes antes de las pruebas a muerte?”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.