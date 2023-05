Georgina Rodríguez sube la temperatura en redes con video bailando; sacó los pasos ‘prohibidos’ de ‘twerking’

Georgina Rodríguez ha logrado el reconocimiento y la fama a nivel mundial, gracias a su unión matrimonial con el reconocido futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, exjugador del Atlético Real Madrid, y quien ahora trabaja para el Al Nassr.

Fue así como su vida ha quedado expuesta ante la prensa mundial y entre sus casi 50 millones de seguidores, causando gran interés entre el público. Por lo que cada detalle que sale a la luz, llama poderosamente la atención de los fanáticos de la empresaria.

Recientemente, la modelo hispano-argentina compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, una historia instantánea que ha provocado todo tipo de reacciones y comentarios, entre ellos halagos y más que un suspiro por parte de sus fans, tras dejar ver los ‘pasos prohibidos’, en lo que sería su primera clase de twerking.

Georgina Rodríguez reveló el secreto para tener unos glúteos de infarto - Foto: Cuenta de Instagram @georginagio

Georgina sorprendió al ritmo de la canción Papi Chulo, hit absoluto de la artista Lorna, donde dejó ver sus primeros pasos en compañía del coach de twerk colombiano Jack Gómez.

A su vez, el video desató una ola de reacciones y comentarios entre sus seguidores tanto positivos como negativos, ya que algunos criticaron sus movimientos: “Se mueve más una fila en la EPS” y “Para eso toma clases, porque no sabe bailar”, fueron algunos de los mensajes. Mientras que otros por el contrario no dudaron en defenderla: “Oigan, ¿todo bien en casa de los que la están criticando? PRIMERA CLASE y no lo hace mal, quiero ver los videos de los que la critican bailando, por lo menos profesores de baile deben de ser”.

Georgina, a sus 29 años, no tiene tapujos en mostrar todos los lujos que tiene por ser la pareja de Cristiano, aunque ella ha enfatizado en más de una ocasión que es independiente gracias a sus redes sociales y que no le pide mucho dinero a su pareja.

Gracias a la serie Soy Georgina de Netflix en la que esta mujer nacida en argentina, pero criada en Aragón, España, es posible ver en detalle el mundo de cuento de hada que tiene ‘Geo’, pero muchos se preguntan cómo hace para lucir una cintura de avispa y un cuerpo que muestra con orgullo en sus redes sociales.

Georgina Rodríguez es una empresaria exitosa a sus 29 años. - Foto: Instagram: @georginagio

En su cuenta oficial de Instagram, Georgina Rodríguez no deja de cautivar a muchos fanáticos en todo el mundo con sus exclusivos viajes, prendas de vestir y accesorios que conforman sus lujosas colecciones y mayores tesoros de su clóset.

Sin embargo, no hay duda de que no son solo las prendas de casas como Prada las que permiten que Georgina resalte en cada evento y momento de su día a día sino que su cuerpo es el que hace gran parte del trabajo. ¿Cuál es el secreto de la pareja de Cristiano Ronaldo para dejar a muchos con la boca abierta?

Antes que nada, hay que decir que este ejercicio es perfecto y funcional pues no solo se puede hacer en el gimnasio sino que también es posible realizarlo desde la comodidad de su casa. Dicho de esto, le contamos cuál es la simple pero efectiva rutina de Geo para tener unos glúteos y cintura de infarto.

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, antes de sus cirugías - Foto: Cuenta de Instagram @georginagio

En este sentido, el ejercicio favorito de Georgina es la plancha y todas sus variaciones. Dichas alteraciones son las que permiten que no solo se trabaje el abdomen sino que también se refuercen otras partes del cuerpo, como los glúteos.

De acuerdo con los médicos deportólogos, los ejercicios con el propio peso corporal son un método práctico en el que se puede trabajar la fuerza. Además, cuentan con una gran ventaja y es que no requieren de material adicional ni de un espacio específico como gimnasio, solo basta con el peso del cuerpo.

Uno de estos es la plancha o plank, en el que se trabaja sobre todo el core. Es decir, los músculos abdominales, lumbares, de la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna.