Giovanny Ayala habló sobre coincidencia que tuvo con la muerte de Yeison Jiménez; destapó particular detalle: “Yo lo filmé”

Cerca de cumplirse un mes de la muerte de Yeison Jiménez, miles de personas recuerdan la dolorosa noticia que golpeó al país y a la industria musical. La tragedia de aquel 10 de enero marcó un antes y un después, debido a una serie de detalles que se conocieron.

Semanas después de que el cantante perdiera la vida en el accidente aéreo, muchos siguen reviviendo sus apariciones, canciones y declaraciones en espacios públicos. Pese a que varios lo hacen con cariño, hay quienes se han aprovechado para dar de qué hablar, según denunció la familia.

No obstante, recientemente, quien despertó toda clase de reacciones fue Giovanny Ayala, quien subió un video en el que hablaba de una producción musical en la que estaba trabajando y ya había lanzado. En medio de su presentación, el artista popular quiso relatar una serie de casualidades, las cuales descubrió después de la muerte de su colega.

Giovanny Ayala tomó inesperada decisión tras polémica por homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena; involucró a colegas

En un video que subió a su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de De rodillas te pido comentó que grabando el clip de la canción, se dio cuenta que había una especie de mensaje relacionado con la tragedia de Yeison Jiménez.

Giovanny Ayala, que tuvo cruces con Ciro Quiñonez, comentó que estuvo rodando su videoclip en un cementerio muy bonito, cuando detalló que había coincidencias que se vinculaban indirectamente con su colega.

“Una historia extraordinariamente hermosa que pone los pelos de punta con casualidades que hicieron más especial la producción musical en la grabación de su video”, escribió.

“Casualmente había una colega mía ecuatoriana grabando un video allí, y resultó que la producción del video fue conocida de nuestro equipo de trabajo, de los que estábamos ahí. Nos fuimos de saludo y charla aquí y allá... ellos siguieron su camino, y nosotros en el nuestro. Miramos las lápidas que estaban en la tierra y yo comencé a hablar como un loco”, relató.

El colombiano aseguró que en una de las escenas que debía realizar se arrodillaba y mostraba el dolor que invadía una pérdida, sin percatarse de que dicha lápida tenía la imagen de un cantante que había muerto tiempo atrás.

“Yo quería una tumba que tuviera la foto de una mujer, que asimilara que era una persona que se fue y estaba enterrada allí. Mi hermano me dijo que hiciéramos la toma en un corredor que rodeaba todas las tumbas en ese momento y yo me fui cantando un trozo de la canción... tenía que terminar en la última tumba que quedaba allí. Me tenía que arrodillar y cogerme la cabeza, sentir que había un dolor allí. Uno se convierte en un personaje que quiere transmitir, pero me causó curiosidad que la tumba que estaba participando tenía a una persona con una guitarra en la lápida, con su foto”, contó.

Las cosas se tornaron inesperadas cuando vio que se llamaba igual que él y había muerto el 10 de enero, misma fecha en la que perdió la vida Yeison Jiménez en 2026. El artista aclaró que estas imágenes las grabó el 7 de enero, por lo que todo había sido una casualidad y no estaba en sus planes mostrar esto.

“Causalmente el tipo se llamaba Giovanny. Dos causalidades... y la tercera fue cuando estábamos platicando con un primo de la historia extraña... y fuimos al video y miramos que decía la fecha del 10 de enero, de quien sabe cuántos años atrás, pero yo lo filmé el 7 de enero. ¿Quién murió un 10 de enero de este año? Son muchas casualidades, decía: ‘Cuando mi voz se calle con la muerte, mi corazón seguirá cantando’”, dijo en las imágenes.

Esto llevó a que algunas personas hablaran de las coincidencias, además del bonito mensaje que daba con su trabajo. Hubo quienes cuestionaron el post, sin dejar de lado los cruces que hubo por el homenaje póstumo.