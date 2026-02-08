La muerte de Yeison Jiménez generó una profunda conmoción en Colombia y en otros países, no solo por la pérdida del reconocido cantante de música popular, sino también por las circunstancias en las que ocurrió la tragedia. En redes sociales comenzaron a difundirse imágenes y videos relacionados con el accidente aéreo registrado en Paipa, Boyacá, en el que el artista falleció junto a otras cinco personas.

A casi un mes del fallecimiento del cantante, la atención también se ha centrado en su familia y seres cercanos, quienes continúan enfrentando el dolor por la ausencia del artista. Muchos seguidores se preguntan cómo avanzan en su proceso de duelo, marcado por el vacío que dejó Yeison Jiménez.

Entre ellos, quien despertó especial interés fue Camila Jiménez, hija mayor del intérprete y de Sonia Restrepo. Padre e hija mantuvieron una relación muy cercana desde que ella era niña, construyendo un vínculo fuerte y profundo.

Destapan si Yeison Jiménez dejó testamento antes de su muerte y exponen el fraude millonario del que fue víctima

Recientemente, Camila volvió a generar reacciones en redes sociales tras compartir una publicación en la que expresó nuevamente la tristeza y el dolor que le produjo la pérdida de una figura tan importante en su vida, reflejando el difícil momento emocional que atraviesa.

La joven compartió un inesperado clip editado, el cual recopilaba varios instantes de su padre. Las imágenes lo mostraban bailando, molestando, charlando, sonriendo y pasando buenos instantes con sus allegados.

Lo nostálgico de la publicación fue que Camila Jiménez dejó un conmovedor mensajes en el que expresaba lo que más le ha costado hasta el presente, luego de perderlo en dicho accidente aéreo.

“Eres el adiós que más me ha costado aceptar”, escribió, junto a un emoji de corazón roto y unas alitas de ángel.

Tras conocerse el siniestro, surgieron múltiples versiones sobre lo que habría provocado el accidente. Algunas apuntaban a posibles fallas técnicas en la aeronave, mientras que otras pusieron el foco en el piloto, Fernando Torres, luego de que circulara un video donde se le veía utilizando su teléfono celular antes del despegue, situación que desató controversia y debate público.

Con el paso de los días, y luego de realizar análisis especializados y recolectar pruebas en el lugar de los hechos, las autoridades entregaron un informe preliminar oficial. En el documento se expusieron hallazgos relevantes que buscan aclarar lo sucedido y poner fin a las especulaciones que se intensificaron tras la tragedia.