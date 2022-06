Humorista Hassam asegura que le cerraron su cuenta de Instagram por hablar de política

Hassam es actualmente uno de los comediantes más reconocidos de Colombia, ya que con su manera de hacer humor crítico y cotidiano, suele poner picante al contexto de la realidad del país, además de sacarles a diario una sonrisa a los miles de seguidores que tiene en redes sociales.

No obstante, a Gerly Hassam Gómez (nombre real de este humorista) le fue cerrada su cuenta personal de Instagram recientemente por participar y comentar, según él, “dos cositas sobre política”.

En otra de las redes sociales, del humorista expresó que “no fue sino poner dos cositas sobre política y chao Instagram… el cambio está varado”, dijo en su cuenta oficial de Twitter.

No fue sino poner dos cositas sobre política y chao instagram… 🥹 el cambio está varado… #volvere pic.twitter.com/VNuCNavMu5 — Hassam (@oficialHASSAM) May 30, 2022

Cabe recordar que el comediante había hecho un comentario sobre la victoria del candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández, en el departamento del Vichada, mismo que lo hizo viral por sus declaraciones por su desconocimiento sobre esta zona del país.

Al parecer, y en este sentido, el humorista habría sido reportado por violar una de las políticas de la red social, por lo cual la plataforma decidió suspender de manera temporal mientras analiza y revisa la falta a la norma, presuntamente hecha por Hassam.

Cabe recordar que recientemente Hassam hizo pública su separación, por lo que la red social se volvió importante para comunicar su situación con sus seguidores.

La separación

Gerly Hassam Gómez, uno de los humoristas más reconocidos de Colombia, dio a conocer a través de sus redes sociales las razones por las que se separó de Tatiana Orozco, madre de sus dos hijas y con quien llevaba alrededor de 18 años de relación.

Aunque la pareja afrontó varios momentos difíciles, como el cáncer superado por el comediante, se ha confirmado que decidieron terminar su relación.

“Tengo que contarles que Tatiana ya no está conmigo y con las niñas, pues porque se mamó, se aburrió y se vio en una situación complicada provocada por mí”, expresó Hassam.

El humorista también comentó que la separación fue de común acuerdo pensando en el bienestar de los dos y de sus hijas. Sin embargo, lo que causó impacto fue que, según Hassam, en la relación hubo una infidelidad.

“Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y esto Tatiana no lo tenía que tolerar. No ha sido fácil, ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante”, confesó.

El comediante también aseveró que debido a la situación actual, ha tenido que pasar por momentos complicados. Además, pidió prudencia a sus fanáticos para que entiendan la situación y no arremetan contra la que sería la exesposa de Gerly Hassam.

“Les quiero pedir dos favores: el primero, que entiendan la situación, y el segundo, que si pueden ser prudentes con sus comentarios, pues que respeten también porque todo esto es una situación familiar que afecta no solo a Tatiana y a mí, sino a mis dos hijas y a mi familia”.

“No queremos y no podemos permitir que personas ajenas a esta situación quieran agrandar el chisme y hasta ofendan”, enfatizó el artista.

Por otro lado, el comediante aseguró que Tatiana ha estado pendiente de sus hijas a pesar de todo y que, aunque no estén juntos sentimentalmente, aún se llevan bien.

“No estamos juntos, pero no quiere decir que no podamos ser amigos o ayudarnos entre nosotros”, añadió.