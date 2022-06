¿Indirecta a Andy Rivera? Lina Tejeiro publicó polémico trino

La actriz Lina Tejeiro es reconocida en todo el país por su belleza, su actitud en redes sociales e indudablemente por su icónica participación en la serie Padres e Hijos, donde dio sus primeros pasos en la actuación en la televisión nacional.

La nacida en Villavicencio sorprendió a su más de un millón de seguidores en su cuenta personal de Twitter, luego de escribir unas palabras el martes 21 de junio, que muchos de los internautas tomaron como una indirecta para su exnovio: el reconocido cantante Andy Rivera.

Y no solo fueron sus seguidores, también varios portales dedicados a la farándula y el entretenimiento compartieron el trino de Tejeiro, que puso a hablar a todo el mundo de la persona a la que la actriz le estaría dedicando esas palabras a través de redes sociales.

“Donde te presuman con orgullo, ahí es. No donde te escondan como gallina robada”, escribió Lina Tejeiro el día martes en su cuenta de Twitter y al momento el trino tiene más de 18.000 “me gusta” y más de 4000 personas lo han compartido. Muchos, insinuando que es un mensaje para el reggaetonero pereirano, Andy Rivera.

Donde te presuman con orgullo, ahí es. No donde te escondan como gallina robada. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) June 21, 2022

Cabe aclarar que hace tan solo unos días, Lina había confirmado que sí había seguido manteniendo algún tipo de relación sentimental con el cantante, al menos, hasta comienzos del año 2022. Lo que para muchos seguidores refuerza la teoría de que el mensaje escrito por la actriz es una indirecta para su exnovio más reconocido.

Sí volvieron: Lina Tejeiro abrió su corazón y habló sobre Andy Rivera

La reconocida actriz Lina Tejeiro realizó un nuevo video en YouTube en el que quiso dar las gracias a las personas que han estado en su vida. En el video, Tejeiro tenía que ver unas fotografías de algunas personas y dar unas palabras, lo que pensaba de ellas, lo que admiraba, entre otras cosas.

La entrevista la realizó Claudia Serrato, mánager de Tejeiro y persona cercana a la actriz. A medida que la entrevista avanzaba, Tejeiro fue contando más sobre su vida personal. De hecho, por primera vez contó la verdad sobre Andy Rivera.

“Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme, porque fue un gran maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy importante, pero es una página que ya hay que pasar, que hay que decir: bueno, ya, hay que soltar”, afirmó Tejeiro.

En la entrevista también contó que había terminado con Andy hace un par de meses, pues hasta este año estuvieron intentando darse una nueva oportunidad.

“Le agradezco por todo lo que ha hecho, por todo lo que fuimos. Realmente, hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo, intentando, tratando de reconstruir. Sí, estábamos intentando, juntos otra vez; sí, estábamos en Miami, y sí queríamos escribir una historia con final feliz”, señaló.

La actriz decidió revelar y confirmar las especulaciones que rondaron en redes sociales cuando se vieron los zapatos de Rivera en un video de la actriz.

“A veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, pues no lo fuerces, no es de tu talla, no hay nada que hacer”, comentó.