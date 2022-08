Investigan a Plácido Domingo en Argentina por estar presuntamente envuelto en red de trata

La Justicia argentina investiga actualmente si unos audios que se encuentran dentro de una investigación que pretende desmantelar una secta supuestamente vinculada a una red de trata están vinculados con Plácido Domingo, quien presuntamente solicitó sus servicios, según informa el periódico La Nación.

De acuerdo con Europa Press, el entorno del artista no se ha pronunciado sobre esta información.

Según relata el diario argentino, la operación contra una secta acusada de trata y explotación sexual y laboral, a través de una Escuela de Yoga de Buenos Aires, finalizó con 50 allanamientos y 19 detenciones, además de embargar 37 propiedades, 13 coches y el congelamiento de bienes de los imputados en este caso.

Según la Justicia argentina, el vínculo de Domingo con esta secta se produce tras difundirse una serie de audios en los que una mujer que presuntamente forma parte de la secta interactúa con el tenor y con el principal acusado de esta investigación, el presunto líder de la organización, Juan Percowicz.

Según informó el medio argentino, en uno de los audios se oye a la mujer diciendo: “Plácido dijo que podía venir a visitarnos, es decir, que va a venir a visitarme. Porque él va a casa en Nueva York y lo recordó ayer”.

El periódico apunta que, en otro de los audios se escucha, presuntamente, a la mujer hablando con el tenor para coordinar un encuentro.

Estos hechos han salido a la luz más de dos años después de las acusaciones que realizaron varias mujeres contra el tenor español por acoso sexual, unos hechos por los que Domingo se disculpó en su día, pidiendo perdón por “el dolor” causado y aceptando “toda la responsabilidad” por las acciones denunciadas.

Estas acusaciones precipitaron en los meses siguientes cancelaciones de algunas de sus actuaciones por todo el mundo, como las de la Ópera de San Francisco y la de Dallas, y provocó además que el tenor dimitiera como director general de la Ópera de Los Ángeles.

En 2020, en una entrevista publicada por el periódico italiano La Repubblica, Domingo aseguró: “He cambiado, ya no tengo miedo. Cuando supe que tenía el coronavirus me prometí a mí mismo que si salía vivo lucharía para limpiar mi nombre”.

“Nunca abusé de nadie, lo repetiré mientras viva”, afirmó.

Plácido Domingo anunció en marzo de ese año, desde Acapulco (México), que dio positivo por coronavirus y luego fue hospitalizado. ”Recuperar mi voz ha sido un milagro (...) Hace dos o tres meses no estaba seguro de poder cantar de nuevo”, aseguró. “¡Es la vida!”

En 2019, Plácido Domingo fue acusado por la prensa estadounidense de acosar sexualmente a unas veinte mujeres en Estados Unidos.

Estas acusaciones le obligaron a abandonar su puesto de director de la Ópera de Los Ángeles y a anular todas sus presentaciones en el país, lo que en la práctica puso fin a su carrera en América del Norte.

Placido Domingo, acostumbrado a las ovaciones en el mundo entero y que grabó un centenar de álbumes, sufre las consecuencias del movimiento #MeToo, que empezó con las acusaciones contra el productor de cine Harvey Weinstein en octubre de 2017.

De entrada rechazó esas acusaciones, y luego pidió “perdón” por los “sufrimientos provocados” tras una investigación del Agma, el principal sindicato de cantantes líricos de Estados Unidos, que llegó a la conclusión de que tuvo un “comportamiento inapropiado”.

Luego dio marcha atrás con sus disculpas e hizo una donación de 500.000 dólares a las obras de caridad del Agma, que puso fin a las acusaciones del sindicato contra él.

El tenor tiene prevista esta jueves su primera aparición pública desde el caso en Salzburgo (Austria), donde recibirá un premio por su carrera y luego dará una serie de recitales en Italia en la segunda quincena de agosto.

“Si miro atrás, no veo ninguna situación en la que mi comportamiento haya podido dejar heridas abiertas (...) Jamás presioné o hice chantaje. Todos los que me conocen saben que la palabra ‘abuso’ no forma parte de mi vocabulario”, dio Domingo, denunciando un “juicio mediático imparable” contra él.

*Con información de Europa Press.