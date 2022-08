J Balvin y el tierno diálogo que sostuvo con su hijo sobre “chicas”

J Balvin es uno de los grandes representantes del género urbano desde hace varios años, debido a la amplia trayectoria que construyó en la industria musical internacional. Su paso por escenarios mundiales le abrió paso entre un público diverso, el cual suele disfrutar de cada uno de los proyectos y lanzamientos que hace.

El colombiano, que ha tenido polémicas discusiones con otros artistas por sus trabajos profesionales, se roba las miradas de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con los anuncios que lleva a cabo, las colaboraciones que realiza y los contenidos en compañía de su pequeño hijo, Río.

Recientemente, el intérprete de Nivel de perreo cautivó a los curiosos de los escenarios digitales con un tierno e inesperado contenido que compartió junto a su primogénito, fruto de su amor con Valentina Ferrer. En el post se puede ver al cantante de reggaetón en compañía de su hijo, con el cual sostiene “una charla sobre chicas”.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en el tierno video que publicó J Balvin en su cuenta oficial de Instagram, el artista se encuentra ubicado en una silla mientras carga al bebé y dialoga con él sobre algunos temas específicos. El paisa le hace preguntas a Río, mientras él, aparentemente, lo observa fijamente y le responde con sonidos.

“Voz qué pensás, Río, qué todo pues, entonces la novia con la que estás saliendo, ¿qué?”, dice el cantante, a lo que agrega: “¿Pelearon? ¿Y por qué, qué fue lo que pasó?”.

En la grabación, que fue acompañada con risas y emojis, se logra escuchar a Río respondiendo, a su estilo, cada vez que el colombiano le hace estos comentarios jocosos.

“Ahorita te vi que estabas viendo a una niña muy linda, ¿qué te pareció? Ahh, yo sabía, coqueto”, dice el intérprete de ‘Colores’, soltando risas curiosas ante las respuestas de su hijo.

“¿Van a salir a dar una vuelta en coche? Uyy”, añade la celebridad mundial con gestos cargados de humor.

Estos videos despertaron todo tipo de reacciones tiernas entre los seguidores del paisa, quienes afirmaron que era muy bonito ver al artista compartiendo con su bebé, el cual ya celebró su primer año de vida.

J Balvin, emocionado al escuchar la primera palabra de su bebé

Semanas atrás, el artista fue centro de noticias en los medios luego de compartir una reacción genuina que tuvo al recibir una sorpresa de parte de su hijo.

De acuerdo con lo registrado en el clip, el artista de reguetón, que días atrás contó si había una diferencia con José Osorio, se grabó en modo selfi para plasmar la reacción espontánea que tenía al ver un pequeño fragmento que le envió su pareja sentimental, Valentina Ferrer, de la primera palabra que dijo Río.

J Balvin afirmó que estaba muy feliz al ver que su bebé había dicho “papá” como primera palabra, pero que lo ponía emotivo no haber podido estar de forma presencial para apreciar esto junto a su novia. El paisa hace una expresión de nostalgia, contando lo que llevaba por dentro.

“Mi hijo acaba de decir ‘papá’, mi hijo me acaba de decir ‘papá’. Pero no estoy, me mandaron un video. Se me va a explotar el corazón, qué chimba”, señaló el intérprete de Colores.

Según se puede ver en otro clip, Valentina Ferrer está grabando a su pequeño niño, el cual está gateando, vestido de blanco, por la sala del lugar donde se encuentran. La exreina de belleza le dice a Río que repita “papá”, logrando captar el momento exacto.

“Baby, papá”, menciona la celebridad argentina, para luego escuchar el niño decir la palabra.