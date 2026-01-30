Jessi Uribe y Edén Muñoz lanzan canción de despecho y le cantan a la superación: “No es odio, es amor propio”

Jessi Uribe y Edén Muñoz presentan Te Supero, una canción compuesta por ambos artistas que aborda el momento en el que el despecho deja de ser impulso y se convierte en una decisión: priorizarse.

El tema plantea la ruptura desde una perspectiva clara, en la que superar no implica olvidar, sino reconocer el propio valor. El sencillo combina las vocales firmes y contenidas, en las que ambos artistas transmiten honestidad emocional.

Con una letra directa, Te Supero retrata una relación marcada por el desequilibrio entre quien buscaba amor y quien solo ofrecía compañía.

La canción expone el dolor del final y la determinación de asumir la pérdida como parte de un proceso personal. El mensaje central es claro: no se supera desde el rencor, sino desde la dignidad.

El video oficial, fue grabado en Mazatlán, Mexico, bajo la dirección de Doble A, el cual refuerza este concepto desde lo visual.

Ambientado en una cantina de luz tenue, muestra a Jessi Uribe y Edén Muñoz interpretando la canción mientras se desarrolla la historia de una expareja que se reencuentra tras la ruptura.

A través de silencios y miradas, el relato refleja lo que ya no puede recuperarse y la aceptación del cierre definitivo.

Este es uno de los fragmentos de la canción que más ha cantado el artista bumangués en recientes entrevistas:

Antes de tirar a la basura todo esto

Que te vaya mal lo he decretado por despecho

Yo buscando amor y tu tan solo compañía

Yo aguantando todo, pues pensé que me querías

Sonreír a veces no es excusa pa’ quedarse

Yo era todo o nada y puse todo de mi parte

Y aunque honestamente estoy sintiendo que me muero

Tengo que aprender que antes de ti yo estoy primero

Me estoy aguantando las ganas para no llorar

Apréndete mi cara porque la vas a extrañar

Que oportunidades como yo en la vida nunca llegan dos así que adiós

Adiós amor

Y te prometo que si un día me vuelves a ver

Te vas a arrepentir y hasta vas a querer volver

Voy a canalizar el error, convertirme en mi mejor versión

Y en tu cara decirte mi amor de lo que se perdió

En esta publicación, varios de sus seguidores se mostraron emocionados por su nuevo lanzamiento y dejaron comentarios como “Me encanta”; “estaremos esperando el gran estreno”; “me encantó. Lo que venga de tu voz me encanta”; “Dios, maravillosa canción”, entre otros.