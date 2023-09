Jhon Alex Castaño reveló duro momento de su vida: “me volví ladrón”

El cantante de temas como Amanecí contento, Que me traigan licor, Hoy me emborracho, Amor y despecho, Déjala que se vaya, Ingrata, Descarada, Beber con ganas y más , ha contado en varias ocasiones que sus inicios no han sido los más fáciles, pues el lugar en el que se encuentra ahora se debe a todo lo que ha pasado a lo largo de su vida.

Jhon Alex Castaño reveló momentos duros de su infancia

“Yo tenía una mentalidad extraña porque yo siempre he sido músico desde que me acuerdo, pero todo empieza por allá perdiendo primaria, porque no me gustaba estudiar, me gustaba salir de ahí a recoger café porque se vería era el billete”, agregó.