Jhonny Rivera se sinceró y reveló por qué ha estado alejado de las redes sociales

Jhonny Rivera es uno de los artistas más queridos en el país. Sus éxitos musicales han hecho historia en el género popular, por lo que también es una de las figuras más respetadas en este sector.

En días recientes, el intérprete de Comprendí que te perdí y Te extraño se tomó un repentino respiro de las redes sociales, algo que inquietó a sus 2,9 millones de seguidores en Instagram puesto que era bastante activo.

El jueves 4 de agosto, Rivera reapareció a través de sus historias de Instagram y explicó las razones que lo motivaron a desconectarse durante un tiempo. “Buenos días, mi gente. ¿Cómo amanecieron?, ¿ustedes han notado que estoy un poco disperso de las redes?”, indicó el artista de música popular en la introducción de su mensaje.

Enseguida, explicó que desconoce la razón por la cual no ha podido conectarse otra vez, transcendiendo que ocurrió una serie de eventos que lo motivó a tomar esa decisión.

“No he podido, y es por un motivo muy especial: a mí me afecta cualquier ataque. La gente empieza a molestarlo a uno, a veces injustamente, y uno -o yo me afecto-, mejor dicho, hay gente a la que le da igual, pero a mí sí me afecta” (sic), confesó el músico.

Rivera se refirió a “ataques pendejos” de los que ha sido víctima, como las acusaciones por “haberse robado una canción de Sebastián Ayala” o sus razones para irse de su finca.

“Hablemos pues del tema de la finca porque me están escribiendo mucho al DM. ¿Que si me va a dar muy duro? Pues claro, uno levantarse y ver el paisaje, los animales y sentir la paz es muy chévere… ya estoy muy acostumbrado a esto”, dijo el artista hace unos días, aclarando que simplemente había llegado a aquella casa por la pandemia.

Según mencionó en los videos, esta decisión surge de las constantes visitas inesperadas que recibe de algunas personas, quienes llegan allí para pedirle ayudas. Poco a poco todo se torna incómodo, ya que estos seguidores se alborotan y arman pleitos con los integrantes de su equipo de trabajo de la finca.

“Ya no me quiero ir de aquí, empecé a hacer inversiones acá para vivir más cómodo. Me veo casi en la obligación de irme porque hay gente que llega y es grosera. El mayordomo de la finca ha tenido roces con gente que llega en un plan súper agresivo”, afirmó, dando paso a unos ejemplos de situaciones que han sucedido en la finca.

A pesar de su aclaración inicial, las especulaciones han continuado. “No sé por qué la gente lo toma personal, pero es una decisión. No es por amenazas ni nada, sino es por tranquilidad, y más por la de mi mamá”, indicó Rivera en sus recientes declaraciones.

Señalamientos por haber asistido al funeral de Darío Gómez

Otro detalle que ha incomodado a Jhonny Rivera tiene que ver con un voz a voz que se ha dado días después del fallecimiento del ‘Rey del Despecho’, Darío Gómez.

Según relató Rivera, le han acusado de asistir al funeral de Darío Gómez por conveniencia, buscando un beneficio propio para “subir seguidores y por pantalla”.

“Eso no fue así, yo ni siquiera saqué el celular. La única historia que grabé fue que enfoqué a Pistolita tocando mientras estaba cantando el hermano de Darío Gómez. De resto, ni siquiera saqué el celular, yo lo tuve en el bolsillo”, respondió Jhonny Rivera ante dichos señalamientos.

En ese sentido, dijo que reposteó una historia de Daniela, la nieta de Darío Gómez, cuando él le estaba cantando. “Pero no, yo estaba en lo que estaba”, enfatizó el artista.

“En fin, voy a tratar de conectarme nuevamente, pero todas esas cosas me tallan, me achantan, pero voy a seguir”, concluyó Jhonny Rivera en sus instastories.