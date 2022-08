Jhonny Rivera publicó “foto” junto a Cristiano Ronaldo; así reaccionaron las redes

Jhonny Rivera, el cantante pereirano que ha logrado crear éxitos de música popular, es uno de los más escuchados en Colombia. Con 48 años, el hombre es reconocido por mantener una buena actitud frente a su público y, además, se ha visto muy activo en redes sociales.

Por lo general, los cibernautas y fanáticos suelen recalcar que Rivera está dado para la gente y junto a su hijo, el también cantante Andy Rivera, aparecen en las plataformas digitales.

Mientras sigue dando shows por todo el país, el intérprete de ‘El dolor de una partida’ atiende a las solicitudes de los usuarios que lo siguen, por lo que hubo algunos que le pidieron una fotografía con el reconocido futbolista a nivel mundial, Cristiano Ronaldo.

Con su característica forma de ser y sentido del humor, el artista cumplió con la solicitud de los cibernautas. Sin embargo, Jhonny no sólo publicó la instantánea, sino que también le agregó un singular mensaje; lo que da a entender el pereirano en su post es que el jugador histórico del balompié fue quien le pidió retratarse junto a él.

Aunque, en realidad, se trató de un montaje, Rivera escribió: “Como le iba a decir que no me tomaba la foto con el parcerito”.

De este modo, el artista colombiano presumió su “cercanía” con el Bicho y los usuarios de las redes no se quedaron callados.

Al hombre que le gusta la vida del campo, también le pidieron una fotografía con el ‘Rey del Pop’, Michael Jackson, al igual que junto a James Rodríguez y el ‘Rey de la Bachata’ Romeo Santos.

A continuación, la “foto” al lado de Cristiano Ronaldo:

Por otro lado, en sus más recientes publicaciones, el pereirano agradeció a las personas que lo apoyan a él y a sus colegas. Esto debido a que el último sencillo ‘Mi decisión’, que canta junto a Sebastián Ayala y su hijo Andy, superó las 50 millones de reproducciones en YouTube.

“Esto es increíble, lo más soñado de los últimos tiempos del género 🙏🏼”, escribió Jhonny como pie de foto de un video que compartió en su perfil oficial de Instagram, donde ya casi llega a los tres millones de seguidores.

“Felicitaciones, eres nuestro artista favorito y vamos por muchos más 🙌”; “Excelente, que sigan los éxitos”; “Me encuentro entre esos 50 millones! Los escucho cualquier cantidad de veces al día”; “Las mejores personas merecen siempre lo mejor”, se lee en la caja de comentarios de la pieza audiovisual.

La verdadera razón por la que Jhonny Rivera sigue soltero

Poco a poco los usuarios se han interesado por conocer detalles de la vida íntima y personal del colombiano, quien no tiene problema con hablar de su privacidad.

Recientemente, el intérprete de ‘El intenso’ llamó la atención de sus fanáticos de Instagram, luego de utilizar su cuenta oficial para compartir un inesperado video en el que confesaba cuál era la verdadera razón por la que continuaba soltero. Este tema surge de las constantes preguntas que le hacen en redes sociales por no mostrar parejas o romances.

“Acabé de descubrir por qué es que estoy soltero y no me he vuelto a casar. Es que yo soy muy madrugador y a nadie le gusta madrugar. Por ejemplo, cuando yo viajo, empiezo desde temprano a buscar al uno, a hablarle al otro (equipo de trabajo) a ver quién me acompaña a desayunar y acabé de bajar a comer solo”, dijo la celebridad, mientras contaba qué ocurría con sus parejas.

“En cambio, cuando tengo una novia: ‘Amor, amor, vamos a desayunar’. Y se va, claro, pero se va aburriendo. Se cansan”, dijo el artista popular con tono jocoso.