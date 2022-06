Johnny Depp, el gran vencedor en un juicio donde no había culpables

Los actores Johnny Depp y Amber Heard compartieron un mismo escenario durante casi dos meses: los tribunales de Fairfax, en Virginia, Estados Unidos. Pero en esta ocasión no se trataba de la grabación de ninguna película.

Desde el 11 de abril de este año, la expareja había protagonizado uno de los juicios más polémicos de Hollywood, que culminó en la tarde de este miércoles 1° de junio, luego de que la jueza del caso, Penny Azcarate, dio a conocer la decisión final del jurado.

Tras la sesión de deliberación, la cual había sido suspendida el pasado martes 31 de mayo al no llegar a una decisión unánime, se concluyó que Johnny Depp y Amber Heard se habían difamado mutuamente, como informó AFP.

Es de recordar que, al tratarse de un caso civil y no haber una denuncia penal, no se podía determinar si alguno de los dos actores era inocente. No obstante, todo indica que Depp es el gran vencedor en este juicio donde no había culpables. Y así también lo cree él.

“El jurado me devolvió la vida”, aseguró Johnny Depp, quien es recordado por su papel en la saga de Piratas del Caribe, por medio de un comunicado al enterarse de la noticia.

Entrando en detalle, la decisión tomada por el jurado se inclinó a favor de Depp, luego de varias semanas de declaraciones, momentos desconcertantes y excentricidades en medio del juicio, que era observado por miles de espectadores en el mundo.

Como resultado de este proceso, Amber Heard deberá compensar a Depp por el impacto que tuvieron sus acusaciones sobre la vida personal y profesional del actor, pues se aseguraba que a raíz de este caso el actor había perdido importantes contratos. Es así que la famosa actriz tendrá que pagarle la suma de 10 millones de dólares a modo de indemnización y 5 millones de dólares adicionales por concepto de daños y prejuicios.

Esta sanción responde a la demanda interpuesta por Depp, en la que acusaba a su exesposa de haber arruinado su reputación, al referirse implícitamente a él como “una figura pública que representa el abuso doméstico” en un artículo que escribió para el diario The Washington Post en 2018.

Si bien el conocido ‘Capitán Jack Sparrow’ no recibirá la cantidad que había reclamado en su querella, que vale precisar era por 50 millones de dólares, sí tendrá una compensación mayor a la de su expareja, a quien deberá pagarle únicamente 2 millones de dólares. Es decir que, al final, las cuentas están de su lado, con una diferencia de 13 millones de dólares.

“Desde el principio, el objetivo de llevar este caso (a la justicia) era revelar la verdad, independientemente del resultado”, manifestó Depp en el comunicado citado por AFP.

Durante todo este tiempo, el caso Johnny Depp vs. Amber Heard estuvo en la palestra pública. Las sesiones eran transmitidas en vivo y sus espectadores no se perdían ningún momento de lo que sucedía en los tribunales de Fairfax.

Pero tampoco desaprovechaban la oportunidad de llevar las imágenes a las redes sociales, que se viralizaban en cuestión de instantes, y comentar acerca de las declaraciones de los testigos, de la gestión de los abogados de cada actor y de las curiosidades que ocurrían en el marco del juicio. Y, por supuesto, hubo también quienes tomaron sus posturas al respecto.

Fue tanto así que los admiradores del protagonista de Piratas del Caribe insistían en defenderlo, llegando inclusive a crear el hashtag #JusticeForJohnnyDepp (Justicia para Jonny Depp) y a presentarse a las afueras de los tribunales para manifestarle su apoyo al actor y entregarle regalos. Por ello, no es de extrañar que la noticia del veredicto final a favor de Depp sea celebrada por varios de los usuarios en línea, quienes afirman que es una victoria para el actor luego de los agravios que padeció.

No cabe duda de que esta historia ha marcado un punto de inflexión en su carrera y que le costó uno de sus papeles más importantes en la sexta entrega de Piratas del Caribe, pero Depp mantiene una actitud positiva frente al futuro. “Lo mejor aún está por venir, y un nuevo capítulo finalmente comienza”, expresó.

*Con información de AFP.