Joven que juró ante Dios dejar de ver a su ex se hace viral

Una tusa amorosa es quizá una de las situaciones por las que nadie espera pasar. Sin embargo, en algún momento de la vida el famoso “mal de amor” se controla, pero existen casos en los que vuelve el sujeto que provocó el triste sentimiento.

El ser humano tiene la capacidad de relacionarse con los demás y entablar vínculos propios, algunos de estos son muy fuertes y se convierte en un total dolor de cabeza soltarlos. Esa es la razón por la que una joven fue hasta la iglesia para jurar ante Dios no volver a ver a su expareja.

Por medio de redes sociales es posible ver cualquier tipo de contenido, por categorías o temas. En esta oportunidad, los cibernautas hicieron popular a Iveth, quien protagonizó una escena de “sanación”.

“La llevaron a jurar para que no le hable a su ex”, dice una voz agregada a la pieza de video compartida en la red social TikTok y otras más. La joven se posa frente al altar de una iglesia y acompaña de un hombre y una mujer, al parecer sus padres, pide a Dios para dejar de ver a su exnovio, mientras el coro de la parroquia canta.

Conjuntamente, termina con una bendición que ella misma se consigna. Lo curioso del caso es que Iveth se ve muy joven, por lo que varios usuarios de las plataformas de interacción se atrevieron a catalogarla como la “víctima de un amor tóxico”.

Luego de presenciar este acto de súplica, su amigo, el usuario Adán Valeska, subió el pequeño fragmento de video que se viralizó por la internet. Para la fecha, acumula más de un millón y medio de ‘me gusta’ y once millones de reproducciones.

Por su parte, Iveth no se quiso quedar callada y en uno de los miles de comentarios que tiene el popular video escribió: “Gracias por exhibirme, qué detalle”.

De igual manera, decenas de usuarios de Tik Tok se identificaron con la situación que la joven está experimentando en el proceso de soltar a su amor fallido: “no me río porque podría ser yo”, “como que lo ando necesitando”, “ojalá esto no lo vean mis padres”, “me vuelve a salir otro video de estos y hago lo mismo con vos” y “cómo no se me ocurrió antes”, son algunas de las percepciones más relevantes en la que en su mayoría han escrito jóvenes y padres que etiquetan a sus hijos.

Por otro lado, el Instituto Europeo de Psicología Positiva (Iepp) da a conocer las características que indican que una persona es tóxica en la relaciones, por lo tanto, son señales para alejarse y así mitigar la destrucción de un estilo de vida: