Juan Duque y Maluma posaron con particular muñeca y seguidores se disgustaron

Maluma en medio de la Gala Met 2023 (Photo by Ray Tamarra/GC Images) | Foto: GC Images

“Y bueno, creo que esta cuarentena ha estado muy difícil. Y hoy me tocó llamar a una amiguita para no pasar este domingo tan solo. Se las presento”, empezó diciendo Maluma frente a cámara en el video que compartió.

Como era de esperarse, las imágenes de Maluma con su compañera de plástico se hicieron virales en cuestión de segundos y desataron todo tipo de reacciones entre los internautas, pues hubo quienes aseguraron que el aspecto de la muñeca se veía tan real que los había asustado y, por supuesto, no faltaron quienes criticaron al cantante señalando que su broma fue “muy pesada” y “desconcertante”.

Aunque la escena del artista antioqueño con su “novia” de plástico había quedado en el pasado, Juan Duque revivió el furor que causó su colega hace unos años tras compartir un particular carrusel de imágenes en las que aparece posando al lado de los dos.

No obstante, todo parece indicar que este pequeño accidente fue el lazo para poder sostener una relación más cercana con Juan Luis Londoño Arias, nombre de pila del reguetonero, con quien habría estado compartiendo en su casa en Medellín, donde se tomaron las fotos junto a la muñeca .

View this post on Instagram

“Ella no es bandida, sino que tiene un corazón muy grande y ahí cabemos todos. 😂 @maluma”, fue el jocoso mensaje con el que Juan Duque acompañó su publicación, que ya acumula más de 49 mil ‘me gusta’ y una lluvia de reacciones por parte de sus seguidores.

El artista recibió críticas por unas fotos. (Photo by John Shearer/WireImage) | Foto: WireImage

“Las fotos se ven perturbadoras, revisen bien los mensajes que envían, las mujeres no somos objetos inmóviles, ni somos objeto de burla o abuso. ¡OJO!”; “esto debería de tener un botón de dislike 👎🏻”; “esta foto solo da tristeza”; “¿y se supone que esto es chistoso?”; “no sé, no me cuadran estas fotos”; “qué fotos más detestables”, dicen algunos comentarios de los usuarios en Instagram.