Juanda Caribe habló del botellazo que recibió en las fiestas de Santo Tomás, en Atlántico

El humorista conocido como Juanda Caribe vivió una situación inesperada en medio de las fiestas en el municipio de Santo Tomás, eventos de precarnaval que se llevaron a cabo el sábado 11 y domingo 12 de febrero, en el departamento del Atlántico.

Cabe recordar que por estos días, previo al Carnaval de Barranquilla —acontecimiento cultural que se extiende por gran parte del Caribe colombiano— municipios como Santoto recibe a miles de visitantes de Colombia y el mundo, cada año para festejar.

Pues bien, a través de su cuenta oficial de Instagram, Juanda contó cómo fue su experiencia durante las fiestas del municipio y en el Metrofest; además reveló que fue víctima de tremendo botellazo mientras se encontraba encima de una carroza.

Juanda Caribe y el botellazo que recibió. - Foto: Foto tomada de Instagram @juandacaribeshow

“Se formó el recochón y además, recibí el amor de todos ustedes, pero me dieron algo especial: un botellazo... o una lata, yo no sé qué fue. Me han mandado una lata del público. No sé por dónde fue. Alcanzo a agacharme y me vuela el cacho izquierdo... Me pegó por el copetón”, señaló en una publicación subida a su red social.

A pesar de lo ocurrido, el artista tomo el suceso de buena manera durante el festejo, percatándose que no fuera nada grave y continúo con total normalidad su show encima de la carroza.

“Yo en medio de la recocha también dije: ‘Todos los que tengan la mano arriba... cojan la espuma y saltando’”, resaltó Juanda en su video.

Para culminar su anécdota, se comparó con varios artistas que también han sido víctimas de objetos tirados hacia el escenario, entre ellos al difunto Diomedes Díaz, Marc Anthony y el botellazo que recibió el acordeonero de Ana del Castillo.

“No se cuenta, se vive”: Aida Victoria Merlano, presente en el Carnaval de Barranquilla

Una de las ‘influencers’ más polémicas en Colombia es la barranquillera Aida Victoria Merlano, famosa por el caso de fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, quien no solo aprovechó este suceso para hacerse más conocida en las redes sociales, sino también para crear sus propios negocios y hacerse a un puesto dentro de la farándula nacional.

Tanto así que ella no solo participa en videos cómicos de Instagram y TikTok, sino que vende su imagen para campañas publicitarias, hace promoción de productos de entretenimiento para adultos y genera debates con sus relaciones amorosas, entre las que han caído nombres resonados como el de Yeferson Cossio y el más reciente, el streamer WestCol.

Aida Victoria Merlano y Westcol - Foto: Tomadas de las cuentas en Instagram: aidavictoriam y westcol

Es así como su vida sentimental se convirtió en un tema de interés público, y se hizo muy conocida la relación que sostuvo con el ‘streamer’, pero su amor fue flor de un día.

Pues bien, recientemente la creadora de contenido compartió con sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram, que ya se encuentra en Barranquilla, lista para disfrutar de una de las celebraciones folclóricas más importantes de Colombia y uno de los carnavales más grandes del mundo.

Mediante una publicación, la barranquillera dejó ver en un video cómo disfrutó los eventos de precarnaval que se llevaron a cabo el sábado 11 y domingo 12 de febrero, además de invitar a sus seguidores a unirse a esta gran celebración.

“El Carnaval no se cuenta, se VIVE 🎊💥 el que no ha vivido un Carnaval, no ha vivido”, fue el mensaje que acompañó la grabación.

Autoridades recuperaron camioneta que le fue robada a Juanda Caribe en el Atlántico

La camioneta del humorista conocido como Juanda Caribe fue recuperada por la Policía del Atlántico en el corregimiento de Puerto Giraldo, en jurisdicción del municipio de Ponedera, tras una persecución por vías secundarias del departamento.

El automotor fue robado por personas armadas, quienes amenazaron de muerte a Caribe cuando este se encontraba compartiendo con sus amigos en un sector en la calle 93, en la madrugada de este miércoles en la ciudad de Barranquilla.

Debido a la oportuna acción de las autoridades y a la información sobre la denuncia del hurto, se logra establecer que la camioneta pasó por el sector de la Vía Oriental, exactamente por la cabecera municipal del Palmar de Varela.

Comediante Juanda Caribe aseguró que fue víctima de un atraco en Barranquilla - Foto: Tomado de Instagram @juandacaribeshow

Al verla unos metros más adelante, uniformados le hicieron el ‘pare’ a la camioneta para que esta se detuviera, pero emprendió la huida. Según los uniformados, allí iniciaron la persecución y al llegar a Puerto Giraldo, los delincuentes abandonaron el vehículo.

Los agentes del caso, al llegar al vehículo y hacer las respectivas inspecciones, notaron que tenía la placa adulterada. De inmediato notificaron la placa a las centrales para reportarla.

Por su parte, a través de sus redes sociales Juanda Caribe contó que en la madrugada de este miércoles fue víctima de atraco en el norte de Barranquilla y que allí le fueron despojadas su camioneta, celular y otras pertenencias.