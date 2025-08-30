Gente
Julián Zuluaga expuso en SEMANA la verdad de su experiencia en MasterChef: “Fui subestimado”
El actor reveló en SEMANA lo que percibía de sus compañeros del reality al momento de cocinar.
El reality de cocina más importante de la televisión colombiana sigue avanzando y con ello se van conociendo cada semana nuevos participantes eliminados de la competencia.
El pasado 26 de agosto, MasterChef Celebrity 2025 realizó el reto de eliminación, donde el actor Julián Zuluaga abandonó el programa que se emite todas las noches por el Canal RCN.
Un error imperdonable de los jurados dejó sin poder avanzar a Julián en la competencia, por lo que se convirtió en el octavo eliminado, donde sus compañeros se vieron afectados tras su salida.
Ante esto, SEMANA dialogó con el actor, para conocer detalles de su experiencia en MasterChef Celebrity, donde fue enfático al mencionar que se siente agradecido por lo que aprendido.
“Fue maravilloso, creo que di lo que tenía que dar, creo que era el tiempo correcto. Creo que dos meses fueron muy tranquilos, entonces ya estoy más que satisfecho con todo lo que he seguido. O sea, sé que pude durar más, pero también sé que hay cosas más importantes que ganar el final”, dijo inicialmente.
Y agregó: “El mensaje de MasterChef es seguir siendo uno mismo. Es muy difícil ser vulnerable frente a un país, literalmente. Pero hacerlo también trae sus cosas muy bellas, puede que otras que no. Pero creo que uno tiene que ser uno mismo, tiene que tratar de hacer las cosas de la manera en la que uno se sienta bien. Y no es fácil, porque yo me tuve momentos en los que no me sentí bien, no es sencillo. Yo tengo un gran caos, pero es porque somos así en sí. Entonces creo que es normal, que haya que seguir por eso".
Pese a que su experiencia fue enriquecedora, Julián reveló en SEMANA lo que percibía de sus compañeros del reality al momento de cocinar.
“Lo que dicen es que no sé cocinar, que soy muy distraído. Y la verdad es que no me tomo personal eso, porque eso es lo que ellos creen. En realidad cocino más mal de lo que creen. Y siempre fui muy subestimado, eso sí, siento yo. Todo el tiempo fui subestimado, obviamente había cosas que hacían que me subestimaran, porque había cosas que yo no sabía hacer, como todo dentro de la cocina”, relató.
A pesar de ser subestimado por otros competidores, Julián no se dejó afectar por las críticas y expresó el apoyo de sus fans, quienes le han enviado mensajes positivos.
“Es impresionante el amor que he podido generar. Y la verdad, me llena el alma. Y creo que por eso vale la pena estar en este reality. Y recibir mensajes como: ‘gracias a ti, es que he vuelto a querer vivir. Me identifico contigo. Creo que tú tienes TDA. Y yo le digo, no, no lo creas. Ten la certeza de que yo tengo trastornos de atención. Y lo tengo diagnosticado desde los cinco años”, contó en SEMANA.