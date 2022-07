Junto a toda la manada: la tierna foto de Greeicy amamantando a su hijo Kai

Greeicy sigue siendo tendencia con cada una de las publicaciones que hace en redes sociales sobre su hijo Kai y su experiencia como madre primeriza, en la que todo parece marchar en orden para la caleña.

A poco de que su pequeño hijo cumpla los tres meses de haber nacido, la cantante continúa mostrando la alegría que ha traído a su vida y a la de su pareja, Mike Bahía, quien se ha convertido en su “compañero”, como ella misma lo llama, para aventurarse en el mundo de la paternidad.

De hecho, fue el mismo Mike el que llevó la gran noticia a todos los seguidores de la pareja el pasado 21 de abril, cuando con un especial mensaje y una fotografía del tatuaje que se hizo de los pies de su hijo, anunció su nacimiento en Instagram.

Es en esta misma red social donde la también actriz ha dejado ver, por medio de fotografías y videos, cómo crece su hijo siempre acompañado por ella.

De hecho, en esta ocasión la protagonista de la recordada serie Chica vampiro publicó una tierna fotografía en donde se le ve recostada en un colchón amamantando a Kai, a quien sostiene con amor para que pueda alimentarse.

Sin embargo, lo que más llamó la atención sobre la publicación de Greeicy fue que junto a ella y su hijo están cinco de sus perritos, quienes posan de manera simpática para la instantánea. En la segunda fotografía se puede ver a Greeicy muy contenta, sonriendo para la foto mientras Kai continúa tomando su leche.

La cantante acompañó esta íntima publicación con un mensaje de motivación, en el que asegura sentirse motivada por su rol de madre para trabajar en todos los proyectos que tiene por delante.

“Y sí… En medio de tanto amor también me pregunto: ¿seré capaz ahora de desarrollar todos los planes que tengo en mente? Y de repente me cruzo con su mirada y siento que sus ojos me dicen: ¡claro que sos capaz! Definitivamente, los hijos sí son un motor”, escribió la caleña.

A tan solo una hora de haberlo subido, el post ya tiene cerca de 500 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios en los que tanto sus fans como sus amigos no han dejado de felicitarla por su bebé y la hermosa relación que tienen.

“¡Estas fotos son todo!”, “Las mejores fotos”, “Esto es una de las cosas más hermosas de ser madre” y “Más amor imposible”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación, donde celebridades como Luisa Fernanda W y Paola Jara se han derretido con las fotos de Greeicy y Kai.

Al igual que Camilo y Evaluna con su hija Índigo, la pareja de papás decidió darle a su hijo un nombre con un gran significado. De acuerdo con el portal Bekia Padres, Kai es de origen hawaiano y significa “mar” u “océano”.

Kai describe una persona profunda, expresiva con sus sentimientos, una persona que da buenos consejos, que busca el bien para todos y prefiere evitar conflictos. Alguien muy tranquilo.