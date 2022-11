Karol G lo volvió a hacer, se parodió a ella misma hablando inglés

Karol G es una mujer de muchos talentos y algunos de ellos son adquiridos. Su color vocal innato es adecuado para el género que canta y lo ha ido fortaleciendo durante los últimos 10 años de carrera, hasta incluso usarlo en otros géneros.

Sus bailes también han ido evolucionando con el pasar de los años, pues antes Karol no era capaz ni de soportar tacones más de dos horas, y ahora baila horas seguidas en plataformas y zapatos altos, ataviada en looks sexys y muy “cangris”, que la hacen ver como una de las latinas más sexys de la industria musical.

Sin embargo, hay un talento que la cantante aún debe trabajar al máximo y tiene que ver con el método de comunicación que ahora tiene que usar muchísimo más, pues ya es una artista de talla mundial y eso le exige comunicarse en el idioma más globalizado de todos, el inglés.

Aunque ella sabe hablarlo y su vocabulario no es tan pobre como muchos piensan y dicen, hay un aspecto que le juega a favor y en contra a la vez y es su acento paisa. Dicho “cantado” que tienen las personas que nacen o viven en Medellín y sus alrededores es muy marcado y se mantiene incluso cuando se hablan otros idiomas, como pasa en muchas culturas y poblaciones.

Karol siempre mantiene su paisa presente y cuando está hablando inglés se le hace mucho más notorio, asunto que ella ya ha expresado que no le disgusta, pues hace parte de su esencia y eso también le ayuda a expresar sus sentimientos y sus emociones de una forma más transparente.

Sin embargo, el cantado también le modifica el modismo y la entonación de algunas palabras que al cambiarles esto significan algo diferente o simplemente no se entienden, como también le ha ocurrido en entrevistas o cuando está trabajando con un equipo multicultural.

Esto ha llegado a salir a la luz pública y muchos han hecho mofa del tema, desplegando todo un arsenal creativo de memes, parodias, mímicas y demás, que a la colombiana le generan mucha risa y por eso ella misma decide adherirse a ellos creando sus propios videos, como la historia que publicó hace unas horas, donde ella hace las veces de enviar un mensaje en inglés perfectamente pronunciado y cuando escucha dicho audio sale su vos con un acento latino y paisa totalmente latente y divertido.

“Oh wow, that’s incredible, that’s amazing, I am so happy for you” (“Oh wow, es increíble, es asombroso, estoy muy feliz por ti”) dice la primera parte del audio en el video de la paisa, con una dicción y una pronunciación excelente. Luego se escucha la misma voz de Karol diciendo la frase en inglés paisa: “Oh my god, this is so amazing, I am super happy wow” (“Oh Dios mío, esto es asombroso, estoy super feliz wow”).

La cuenta de Instagram Chismes fue la encargada de recopilar la historia, que ya cuenta con más de 14 mil likes y dos decenas de comentarios entre los que se pueden leer: “Ella sí, pero se le perdona jajaja”, “Real yo sola entiendo mi inglés avanzado 😂😂😂😂”, “así me escucho en español... ¿Cómo será en inglés ?😂😂😂”, “Hahahahaha así hablan los paisas inglés, con ese acentico 😂 ella tiene una cara super exótica”, “Que le pregunten a ana del castillo😂”.

Lo cierto es que Karol G hablando inglés o español sigue cosechando éxitos por donde quiera que vaya, pues acaba de terminar un tour completo por Estados Unidos con todos sus shows “sold out” y hasta ya se ha aventurado a cantar canciones completamente en inglés, como Don’t be shy, de Dj Tiesto.