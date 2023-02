Katheryn Winnick, la famosa actriz de la serie ‘Vikingos’, disfrutó de sus vacaciones en Cartagena

Una de las actrices más queridas por los fans de la serie Vikingos ha estado pasando sus vacaciones en Colombia y no dudó en mostrar su cariño por el país en sus redes sociales. Se trata de Katheryn Winnick, quien representa a Lagertha en el show, una de las escuderas que pasó a la historia de generación en generación, llegando a convertirse en reina.

Pues bien, esta actriz canadiense ha venido mostrando su paso por Cartagena, en donde ha venido disfrutando de la gastronomía local, los paseos por el mar y su descanso en una de las playas más importantes en el país. Incluso, acompañó una de sus historias de Instagram con la canción de Shakira y Bizarrap, la Music Session 53.

“¡Te quiero Colombia! 🇨🇴”, escribió Winnick en una fotografía que publicó en sus redes sociales, en la que se le veía tomando el sol con un coctel y mostrando que se ubicaba en un club exclusivo de la Heroica, llamado Bora Bora, en las islas del Rosario, mismo en el que se habría dado un banquete con langostas, patacones y limón.

Al parecer, llevaría más de dos día en el país, por lo que ha paseado por el Castillo de San Felipe, por el centro histórico de la ciudad, algunas de las calles más memorables de Cartagena junto con algunos amigos, así como también compartió en sus videos el talento de un pintor en las calles de la capital de Bolívar.

La actriz canadiense se dio un paseo por la Heroica. - Foto: Instagram:@ katherynwinnick

Además, en otra de sus historias se le ve comiendo arepas asadas en placa rellena de lo que parece ser queso y chorizo, un plato casi que tradicional e imperdible que resalta la tradicional gastronomía colombiana.

Winnick estuvo probando diferentes platos colombianos. - Foto: Instagram:@ katherynwinnick

Meghan Trainor anunció la llegada de su segundo hijo

La cantante Meghan Trainor y su pareja, Daryl Sabara, quisieron compartir la feliz noticia sobre la llegada de un nuevo bebé a la familia y compartió una fotografía a través de Instagram, donde miles de seguidores no dudaron en felicitarlos y enviarles mensajes de amor y cariño al menor.

“Bebé #2 viene este verano”, escribió la cantante en su ‘post’ donde se le ve con unas gafas de sol adornadas de brillantes en los bordes, un saco de color naranja y la ecografía que confirma su embarazo.

Meghan Trainor está embarazada - Foto: @meghantrainor

“¡¡¡Los quiero chicos!!! ¡¡¡Tan emocionada por ti!!!!”, “Felicidades belleza!!! ¡¡¡¡¡Estoy tan emocionada por ti!!!!!! Qué bendición ❤️🙏😍”, “Bebé número 2? me voy a desmayar”; “Felicitaciones, haces los bebés espía más hermosos de la historia”; “eres adorable”; “es bueno ver que estás haciendo bien”, fueron algunos de los comentarios que recibió la pareja.

Cabe recordar que Meghan Trainor y Daryl Sabara ya tienen un pequeño llamado Riley, que está próximo a cumplir dos años el 14 de febrero, y esperan tener una familia numerosa, como lo dijo la artista en una entrevista para la revista People, donde afirmó que quiere tener 4 bebés.

“Menuda bendición. Me siento tan agradecida de poder quedar embarazada. Estoy encantada, es maravillo. Estoy a mitad de camino, ¡quiero tener cuatro hijos!”, dijo Meghan en ese momento, indicando el sueño que tenía con su pareja y que, por ahora, ya iría a la mitad.

La pareja dio a conocer que se casaba en el año 2018 y aseguró que era el comienzo de una vida increíble y nueva, pues se conocieron en una cita doble por una invitación de la actriz Chloë Grace Moretz.

Meghan Trainor y esposo - Foto: @meghantrainor

Daryl Sabara es un reconocido actor estadounidense, tiene 30 años y a lo largo de su carrera ha participado en producciones como ‘Spy Kids’, interpretando al personaje Juni Cortez, Her Best Move, Choose Your Own Adventure y April Showers. Actualmente, está casado con la cantante Meghan Trainor y esperan su segundo hijo.