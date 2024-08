La dolorosa despedida de Pedro, el Escamoso, y la doctora Paula; nadie se imaginaba el triste final

Pedro, el Escamoso 2 no dudó en apostarle a la nostalgia y a la emotividad, cerrando capítulos en la vida de Pedro Coral, interpretado por el famoso Miguel Varoni.

El examor de Pedro Coral bebió bastante y no comió mucho, centrándose en charlar con su examado de una forma muy particular. Las palabras de ella fueron nostálgicas, demostrando que sabía que, posiblemente, no se vería más con el protagonista.