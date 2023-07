La pinta que escogió Carolina Cruz para viajar por la que recibió varias críticas

Carolina Cruz ha deslumbrado a todo Colombia. En su juventud, Cruz llegó al mundo de la farándula nacional cuando representó al departamento del Valle en el Concurso Nacional de la Belleza en 1999, certamen en el que quedó en segundo lugar, y desde ahí no ha dejado de ser una de las mujeres más seguidas de todo el país.

Ahora solo hace en su rol como presentadora de farándula y de magacines, como en el que actualmente trabaja en Caracol Televisión, Día a Día.

Así lucía la presentadora cuando era más joven. (Photo Leonardo Sanchez/Latin Content/Getty Images) | Foto: Leonardo Sanchez

Durante todas las emisiones del matutino, Carolina despliega toda su belleza y su carisma con las entrevistas a invitados y los retos que se ponen entre ella y sus compañeros de set. Sin embargo, es en sus redes sociales donde va un poco más allá y le regala a sus millones de seguidores imágenes muy sensuales y pícaras que dejan suspirando a más de uno.

En las redes sociales, la caleña no suele tocar detalles de su vida privada, pero poco a poco ha ido desarrollándose aún más, en especial ahora que tiene un nuevo amor y no teme mostrarlo ante sus seguidores. Es así como hace poco la caleña también mostró paso por paso cómo se viste para el aeropuerto, pero la reacción de sus fanáticos no fue la esperada.

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, Carolina Cruz interactúa de vez en cuando con sus fanáticos cuando les comparte sus rutinas de ejercicio, por ejemplo, lo que come en un día, cómo cuida a sus hijos y también deja ver algunos detalles de su vida como presentadora de Día a Día.

Al ser una figura pública, muchos están pendientes de más de un aspecto y característica de la famosa, incluida su forma de vestir.

Carolina Cruz suele dar mucho de qué hablar por sus atuendos

Es así como a través de un motivador mensaje, Carolina mostró paso por paso el outfit con el que se va al aeropuerto y aseguró que es juvenil porque se siente joven a pesar de las críticas que ve en las redes sociales: “La comodidad de viajar y sentirnos livianos con lo necesario, jeans, tenis, hoodies, gorra, gafas y morral mis opciones favoritas (...). No es que me quiera ver joven, me siento joven y soy una mujer activa y con mi energía al 💯Una cosa es verse y otra sentirse, en esa es en la que más me enfoco”.

Aunque muchos aseguraron que Carolina se veía linda y cómoda así, otros se despacharon contra la ropa que utilizó y no la bajaron de “ñera”: “Yo me pongo eso y me dan monedas”, “Se pone ese buso y parece de la calle”, “De todos los atuendos este a sido el peor”, “Yo la veo y siento que me va a atracar”.

Carolina Cruz, a sus 43 años, no deja de llamar la atención en su vida privada, pero en el matutino ya saben los mensajes negativos que genera en algunos, por lo cual desde el Instagram oficial del programa ya no suben fotos de ella y cuando lo hacen quitan la opción de comentarios.

Sin embargo, Carolina le hizo caso omiso al qué dirán y hace poco subió una foto de un atuendo que llevó a Día a día, donde deja ver su tonificado abdomen en un pequeño top brillante. De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar, aunque muchos resaltaron la belleza y estilo que tiene la exreina: “Bella siempre, pero qué rico sería verte con otro tono de pelo amor, nuevo look, con todo respeto. Te lo mereces”; “Bella 😍. La novia de Colombia”. “Solo como ella, princesa, coqueta y elegante”.

Otros se despacharon en su contra y le dijeron que estaba “muy vieja para esa ropa”; “no sabe vestirse”; “muy mostrona para mi gusto”; “ya no es una niña”; sin embargo, la presentadora nunca deja de sorprender y cada día luce más radiante. Cabe destacar que en sus redes comparte las rutinas de ejercicio que hace para mantener su figura.