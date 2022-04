La rara sustancia por la que fue retenida Yina Calderón en un aeropuerto

Yina Calderón narró en su cuenta de Instagram un momento complicado que pasó en su viaje a Cuba, en el que fue junto a su hermana y otra acompañante.

“Pasa que llegué a Cuba contenta, amañada, nuevo horizonte, nuevas cosas, nuevas situaciones, cuando de pronto me pasan por todos los filtros y me dicen... venga para acá, pase por rayos X”, narró la empresaria.

“Pasé por rayos X y, como ustedes saben que sufrí de los biopolímeros, obvio me salieron una mano de bolitas en la cola. Esos agentes de una vez pensaron que yo traía droga en la cola y me la montaron. Me dijeron que yo traía droga y yo les expliqué que eran los biopolímeros y me tocó mostrarle la cicatriz”, continuó contando Calderón lo sucedido en el aeropuerto de Cuba.

Luego de revisarla por rayos X también le hicieron una inspección a la faja que llevaba puesta. “Imagínense, la faja de marcación. Casi la rompen. O sea, nos vieron cara de mulas a mi hermana y a mí, porque mi otra compañera de viaje pasó como si nada”.

Luego de pasar por todas estas revisiones de las autoridades en Cuba, a Yina y a su hermana les dijeron que se podían ir, pero tuvo un nuevo llamado por un uniformado de este país. “¿Usted ha probado droga?”, le preguntó uno de los funcionarios del aeropuerto, a lo que la influenciadora contestó: “yo le dije que no y volvió a preguntarme qué tenía en la cola”, narró Calderón.

Yina Calderón al final de la publicación dio una recomendación para los viajes a la isla. “Así que si usted sufre de biopolímeros y piensa venir a Cuba, piénselo dos veces”, contó la influenciadora en el video que publicó Famososhastalaz, que recopiló las historias en la cuenta de Instagram de la empresaria de fajas.

Yina Calderón narró hace unos meses que se ha sometido a varias cirugías para el retiro de los biopolímeros, razón por la cual tiene las cicatrices y estas sustancias en su cuerpo, que le causaron el inconveniente que tuvo en su viaje a Cuba.

Recientemente Calderón compartió desde sus historias en Instagram un video en el que habla de una citación que recibió de la junta del edificio donde vive. La citación se hizo por las constantes fiestas que hace la ‘influencer’ y que tendrían cansados a sus vecinos.

En el video, Calderón muestra el comunicado que le dio la administración del conjunto residencial donde se informa que los residentes del lugar no aguantaban más la situación y el ruido hasta altas horas de la noche, por lo que presentaron las quejas contra ella.

La influencer se defendió diciendo que sus vecinos no tienen razón para hacer esta queja, ya que en el tiempo que ella lleva viviendo en el conjunto (cuatro meses) solo ha realizado dos fiestas y no han sido de la magnitud necesaria para que reciba este llamado de atención del comité de convivencia.

“Se los juro, he hecho solo dos fiestas… Hice una en la tarde e hice una qué día en la tarde con unos coctelitos ahí…”, les dijo Calderón a sus más de 330 mil seguidores en la red social Instagram.

La citación es para el próximo 19 de abril, pero la influencer dijo públicamente que no asistirá a dicha reunión, pues no estará en Colombia para esa fecha porque tiene programado un viaje a Cuba.

Calderón aseguró que buscará la manera de cambiarse de edificio, ya que le parece muy injusto el trato que está recibiendo por parte de sus vecinos.