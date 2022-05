“La relación ya no era nada cómoda”: exacordeonero de Peter Manjarrés

Hace ya un mes que el cantante Peter Manjarrés se quedó sin acordeonero, ya que Daniel Maestre, quien era el músico que lo acompañaba, decidió terminar su camino con el reconocido artista. Sin embargo, este viernes 20 de mayo se reveló cuál fue la razón por la que Maestre tomó la decisión de renunciar a su trabajo con Manjarrés, en medio de una entrevista que realizaron en el programa ‘El poder de tu música’.

En su intervención, Maestre afirmó que tenía que ser “sincero”, asegurando que la relación entre los dos no era “cómoda”, que solo era “laboral”, pero que estaba agradecido con el cantante por haber pertenecido a su equipo.

“Tengo que ser sincero, la relación que teníamos Peter y yo no era nada cómoda, ya era algo totalmente laboral. Yo llegaba al toque y más nunca le veía la cara. Y con esto no estoy diciendo que estoy desagradecido con él, no. Que estoy dolido con él, no”, fueron las palabras de Maestre, revelando las verdaderas razones por las que decidió separase de Manjarrés.

“Yo estoy agradecido por esta oportunidad, pero sí como ser humano sentí que quisieron pasar por encima de mí... Yo quise dar la cara, hablar con él personalmente, incluso si ya las cosas no iban a seguir, dar la cara, agradecerle personalmente, pero él no me lo permitió”, aseguró Maestre, recalcando que buscó al “caballero del vallenato” pero que este no le habría querido corresponder.

Insistió en que fue a verlo a su casa y Manjarrés no le habría dado la oportunidad de hablar frente a frente, por lo que continuó resaltando que se sintió “mal” cuando el cantante envió comunicados y según Maestre, no habría hecho un espacio para encontrarse directamente.

“Me presenté en su casa de acá de Barranquilla y no me dejó entrar, lo que me pareció algo totalmente impresentable, porque igual somos seres humanos e independientemente de lo laboral tenemos que tratar de dejar las cosas bien. No entiendo por qué él tomó esas medidas tan drásticas, poner a páginas a sacar comunicados, cuando él realmente no se comunicó conmigo”, concluyó el músico, explicando su versión de los hechos y dejando en claro que no le había gustado la forma como terminó la relación entre los dos.

Daniel Maestre escribió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram el día en que anunció su separación del equipo musical de Peter Manjarrés. El músico recalcó que estaba agradecido por la oportunidad que el “caballero del vallenato” le había brindado, pero sin detallar la razón por la cual había decidido separarse.

“Hoy cierro mi capítulo musical al lado del caballero Peter Manjarrés, con quien estoy agradecido por confiar en mi talento y abrirme las puertas de su casa y su agrupación. Eternamente agradecido por tantas cosas vividas aquí. A todos quienes fueron mis compañeros en este proceso, solo me queda decirles gracias por tanto, me lo llevo todo en mi corazón”, aseveró Maestre.

Y concluyó: “Voy a seguir trabajando por y para ustedes, esto apenas comienza”, dijo al referirse sobre los planes que este tenía para su futuro en la música, resaltando que esperaba comenzar nuevos proyectos para su público y seguidores.