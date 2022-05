Estatuas de Diomedes, Villazón y Oñate serán restauradas y ubicadas en el Parque La Provincia

El alcalde de Valledupar (Cesar), Mello Castro, informó a través de redes sociales que las estatuas de las glorias del vallenato, instaladas en el Parque La Provincia, serán removidas para comenzar con su proceso de restauración, ya que varias de ellas han sido vandalizadas.

Por medio de la cuenta personal del alcalde Castro, se publicó un video donde se muestra el estado de las estatuas y se explica por qué son retiradas del parque.

💯Iniciamos el proceso de restauración de las esculturas de Diomedes Díaz, Jorge Oñate e Iván Villazón ubicados en el parque La Provincia; por eso nos vimos en la necesidad de retirar algunas de los monumentos de la ciudad. pic.twitter.com/v4p4yB9UyE — Mello Castro (@MelloCastroG) May 10, 2022

“Vamos a retirar estas esculturas que teníamos aquí en el Parque La Provincia, que han sido afectadas por algunos actos vandálicos”, dice el alcalde en el video.

Asimismo, Mello Castro hace un llamado a la ciudadanía de Valledupar para que tengan sentido de pertenencia una vez sean restauradas y reinstaladas en el parque.

“De esa manera, lo que queremos es que la gente pueda sentir la ausencia de las esculturas, y que cuando estén restauradas la gente demuestre el sentido de pertenencia por nuestra ciudad”, finalizó el alcalde.

El encargado de realizar la restauración de las 14 estatuas será el escultor John Peñaloza, quien detalló que a la figura de Diomedes Díaz le fue removido el diamante del diente y que tiene la mano derecha rota.

Las estatuas de cantantes de vallenato que serán restauradas son la de Diomedes Díaz, Jorge Oñate e Iván Villazón. La figura de Peter Manjarrés, que está en la glorieta del terminal de transportes, se arreglará y se reubicará en el Parque La Provincia.

El día que Diomedes Díaz predijo su muerte

Recientemente, la plataforma de streaming para películas y series Netflix lanzó una de sus producciones en la que se dedicaron a investigar sobre la vida del afamado cantante de vallenato Diomedes Díaz.

En la cinta, que está hecha en modo documental, se hizo una completa investigación sobre su vida, pero específicamente se centraron en un episodio que irremediablemente marcó para siempre la vida del artista.

Se sabe que el “Cacique de la Junta” tuvo amores con cientos de sus fanáticas, de las que, como fruto, fueron reconocidos más de 25 hijos; sin embargo, se especula fueron más de 60.

Además de todos sus hijos, producto de los “amoríos” con las mujeres que seguían fielmente su carrera como artista, hubo una, en especial (Doris Adriana Niño), con la que él salió por un tiempo y “no fue nada oficial” (en palabras del mismo Diomedes), pero que, en el tiempo en que ellos estaban saliendo, fue hallado su cuerpo sin vida.

Por lo tanto, al cantante lo vincularon con la muerte de la joven y desde ahí han surgido varias investigaciones. La plataforma aprovechó entonces ese episodio para desglosar desde ese punto la vida del artista, desarrollando entonces su trayectoria como cantante y su vida personal.

Cabe recordar que el Cacique falleció el 22 de diciembre de 2013, a los 56 años, hecho que causó gran luto no solo en su familia, sino en el país entero, por su aporte a la cultura musical de Colombia y por haber llevado el vallenato a los lugares más recónditos del territorio nacional y del mundo.

En el documental, que realizó la plataforma, se hace un compilado de diferentes testimonios de personas cercanas al cantante, bien sea productores, familiares, eminencias del vallenato, locutores o músicos con los que compartió no solamente escenario, sino también cientos de vivencias.

Al respecto, Rafael Santos, un reconocido músico y actor en Colombia, e hijo del fallecido Díaz, trajo a colación una de las conversaciones que tuvo con su padre, en el que este le dijo: “Yo me voy a morir”. Y él le contestó: “¡Huy, papá! Usted cómo me va a decir eso… ¿Ya va a dañar la parranda tan buena que está?”.

Por su parte, al respecto de esas declaraciones del Cacique, el presentador oficial del Festival Vallenato y de la agrupación de Diomedes, Jaime Pérez Parodi, manifestó: “Nosotros tocamos el 20 de diciembre en Barranquilla, era el último baile, el peor baile que yo le vi a Diomedes. No cantó un disco completo y dijo unas palabras proféticas: ‘Este es el peor baile que yo he cantado, pero les prometo que nunca me vuelven a ver así’”.

El artista falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio el 22 de diciembre, dos días después del que sería, sin saberlo a ciencia cierta, su último concierto.