La Voz Kids | Ella es Anngie, la niña que conmovió a Colombia con su increíble historia de vida

La Voz Kids sigue posicionándose como uno de los programas más vistos por los colombianos, debido a la ternura de sus participantes como el talento que muestran en sus audiciones.

También conmueven sus historias de vida, las cuales son relatadas por los pequeños artistas en tarima cuando los jurados les preguntan de donde vienen. Una de esas historias fue la de Anngie, una niña que vive a orillas del río Amazonas.

Cuando los jurados le preguntaron de donde venían, ella fue enfática en su respuesta, “de un hermoso paraíso”. De ahí para adelante su relato fue fascinante y conmovió a los televidentes como a los jurados y presentadores del programa.

“Estoy conectada con el río Amazonas para toda mi vida. Es mi patio de juegos [...] A veces se inundan nuestras casas porque vivimos a la orilla del río. La vida es así. Uno juega con los amigos, los perros, los hermanos. La vida es sencilla, pero bonita [...] yo soy una niña del agua”, dijo orgullosa la habitante de Leticia.

“Qué historia tan bonita Angie, qué historia tan extraordinaria tienes y que pueblo tan lindo a la vez, que se ve que te diviertes bastante con tus primas, tus primos y que quiero para mí, te quiero en mi equipo, dijo Kany García a la menor.

Nacho no se quedó atrás y también se refirió a la historia de vida de Anngie. “Quiero pedirte que le agradezcas a tus padres por el esfuerzo enorme que hacen para darles a tí y a tu hermanita una buena vida [...] y tenemos que agradecerle a Dios por las bendiciones del presente y yo te voy a decir algo, hay muchísimos niños que viven en lugares super lujosos rodeados de pisos de mármol, pero no sonríen y no tienen la posibilidad de divertirse como tú te diviertes y muchas veces quisieran cambiar esa realidad, por la tuya”, dijo el cantante venezolano.

Anngie, interpretando la canción Chiquitita, logró pasar a la siguiente fase e irse al equipo de Kany García, quien la acogió con todo el cariño.

Con tremenda lección de vida, papá de niño en ‘La Voz Kids’ sorprendió a los jurados

La producción musical ha permitido que se conozcan algunas de las conmovedoras historias de varios de los pequeños participantes, como la de David Santiago, que cantó ‘La calandria’ durante su presentación.

El padre del menor no dejó pasar por alto su audición y aprovechó el momento para contar las peripecias que han hecho para que su hijo pueda seguir luchando por sus sueños dentro de esa industria, dándoles una lección de vida a los jurados.

Frente a estas emotivas palabras, los jueces de La Voz Kids reflexionaron con respecto a sus carreras profesionales y cómo los negocios los fueron alejando un poco de esa pasión con la que empezaron, sobre todo cuando eran más jóvenes.

“Nos recuerda a nosotros que en las calles de Colombia hay mucha gente trabajando por los sueños de sus hijos. El camino de la vida nos ha llevado por lugares diferentes, pero a todos el corazón nos palpita igual. Gracias por este mensaje”, precisó inicialmente Andrés Cepeda.

Luego, Kany García agregó: “No hay nada más lindo que una persona que tenga una historia que nos enseñe tanto. Nos vienes a educar y nos vienes hacer conciencia de tantas cosas, que muchas veces se nos olvidan. Para nosotros, es una bofetada”.

Al final, el pequeño participante eligió como su entrenador para esta edición del programa musical al cantante colombiano, el cual no dudó en reconocer las grandes cualidades artísticas del menor.