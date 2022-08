La Voz Kids | Niño que interpretó canción de Jessi Uribe le hizo un cambio a la letra, ¿por qué?

La Voz Kids sigue dando de qué hablar en cada emisión, debido a la ternura de sus participantes, pero también al talento que ellos imprimen en cada interpretación.

En el último programa, Ómar David, uno de los pequeños cantantes, salió al escenario para entonar la canción ‘Dulce Pecado’, de Jessi Uribe. Sin embargo, la letra tiene contenido no apto para menores de edad y menos para un programa con bastante público infantil, por lo que el participante recurrió a cambiarla.

En una de sus estrofas la canción dice, “lloramos borrachitos de pasión, cuando hacemos el amor, tú y yo”, mientras que en la adaptación que hizo el pequeño se escuchaba lo siguiente, “llorando muy llenitos de pasión, cuando florece el amor, entre tú y yo”, un contenido más acorde a los lineamientos y a la audiencia.

Al final de la interpretación, Andrés Cepeda y Nacho se voltearon y Ómar David pudo continuar en el programa, obviamente ovacionando su increíble participación. “Qué manera tan agradable, tan relajada de cantar, haces parecer que sea muy fácil subirse a ese escenario, te brota con mucha naturalidad la expresión”, dijo Cepeda.

Mientras tanto, Nacho, quien es venezolano al igual que el menor, también se fue con varios elogios. “Tengo que felicitarte, porque hay tanta gente que pasa años y años para construir recursos para cantar, para ganar conocimientos, para poder tener control sobre tu voz y hay cosas que en el camino [...] y comparto lo que dijo Cepeda, admiro tu serenidad que se note tan relajado en ti haciendo las cosas tan bien como lo acabas de hacer”, dijo el cantante y jurado del programa. Tras la sentidas palabras de Nacho, Ómar David decidió irse con su compatriota.

Niño que estuvo en ‘La Voz Kids’ sufrió lamentable pérdida familiar

Mientras avanza el reality de niños La Voz Kids, edición 2022, los cibernautas también se enteraron recientemente de una tragedia por la que atravesó hace pocos días Jackson Barreto, un niño que quedó eliminado de ese concurso en el formato de 2021.

El pequeño venezolano de 12 años, quien aún sigue labrando su carrera artística, en su momento llamó la atención luego de que se conocieran los difíciles momentos por los que ha atravesado, a pesar de su corta edad. Ahora, el pequeño volvió a sufrir una tragedia que tocó directamente su hogar. En sus redes sociales publicó, puntualmente el pasado 16 de junio, un nuevo drama que tuvo que ver con la muerte de un familiar.

Se trata del fallecimiento de su hermana, quien presentó complicaciones de salud debido a una diabetes. Debido a lo anterior, Jackson le dedicó unas sentidas palabras a través de su cuenta en Instagram.

“Hermanita, no hay palabras para expresar la tristeza que siente mi corazón al saber que ya no estarás más con nosotros. Aunque es muy fuerte, entiendo que no podemos juzgar las decisiones de Dios por muy duras que parezcan. Hoy estás en un mejor lugar, en ese lugar donde no sientes dolor. Sé que siempre me acompañarás y serás mi ángel en este plano terrenal. Trabajaré muy duro para que te sientas orgullosa de mí desde el cielo y te prometo cuidar y proteger siempre a nuestra familia. Te amo por siempre”, escribió en su cuenta personal de Instagram el niño Jackson Barreto. Por respeto al dolor del menor, este medio se abstiene de publicar la imagen.