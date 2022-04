“Lanzarme ante una cámara fue una locura”: ‘Maleja’, del ‘Desafío’, sobre su trabajo para adultos

Foto: Captura de Pantalla Desafío The Box

Maleja Sánchez es una de las participantes del reality del canal Caracol, Desafío The Box. La concursante recibió una pregunta por parte de uno de sus compañeros acerca de como llegó a trabajar en la industria del entretenimiento masculino. La capitana de gamma le contó a Néider Criollo, su compañero de equipo, algunos detalles.

La mujer en anteriores capítulos ya había manifestado cual era su papel en el negocio de la entretención virtual para personal masculino, mundo al que llegó luego de dejar las drogas; sin embargo, ante la pregunta de su compañero la mujer reveló mas detalles.

“Cuando me empecé a rehabilitar, mi cuñado y mi hermana pusieron un estudio de modelos. En un principio fui a hacerles fotos a las chicas, que usualmente llegaban con muchas necesidades y les empezaba a ir super bien”.

Además, mencionó que ella con el paso del tiempo decidió sumergirse y probar que tal le iba en ese medio. Y destacó: “Lo quise intentar y lanzarme ante una cámara por primera vez fue una locura”. La participante contó que tiene muchos clientes extranjeros y que gracias a eso aprendió inglés para poder entenderse con sus clientes. “Me dicen un montón de cosas; es gente de otras partes del mundo, con otras culturas, creencias, gustos y lenguaje (…) Eso me hizo ser bilingüe”.

Maleja aseguró que ella disfruta de su trabajo y que gracias a ello gana una buena cantidad de dinero. “Me empezó a ir muy bien, me encantaba, me sentía bien y empecé a ganar dinero” Capítulos atrás, Maleja ya había revelado que su propio marido es quien la graba y que sus clientes le dan trato de novia; y que su deseo es llegar a ser actriz.

A continuación el video del relato de la mujer (desde el minuto 2:10):

Desafío The Box: Andrea Serna compartió grabación fuera de cámaras

La presentadora del reality Desafío The Box, Andrea Serna, ha cobrado relevancia para los seguidores del programa, quienes la catalogan como “ícono de la televisión colombiana” en su actuar frente a la expulsión de un participante esta semana.

Ahora, la comunicadora emitió un mensaje en sus redes sociales sobre ese castigo y posteriormente compartió un momento que se grabó fuera de cámaras en uno de los puntos en los que se realizó la competencia.

“Cuando las cámaras se apagan”, publicó junto con el video que compartió junto a su hija, Emilia Barraza, a quien denominó como una “desafiante” que cumple un papel fundamental en el desarrollo del concurso en la presente temporada.

“El equipo de juegos en ‘The Box’ debe vivir muy agradecido por las pruebas de calidad que la desafiante más desafiante de todas le hace a las pistas”, aseguró.

Andrea Serna y su "desafiante" favorita fuera de cámaras en el Desafío pic.twitter.com/qU745PNnmA — Ana (@PuraCensura) April 27, 2022

Las razones de la expulsión de Ossa en el Desafío The Box

El lunes 25 de abril hubo una polémica en el reality Desafío The Box, pues se presentó la sorpresiva salida de un participante de la competencia, después de que se determinara que incumplió las reglas.

Esta es la segunda vez en los 18 años de historia del programa que se expulsa a un participante por infringir las normas, y el anuncio se dio cuando iba a realizarse el ‘Desafío a Muerte’ de las mujeres.

Es por eso que la presentadora del concurso, Andrea Serna, dio a conocer que el participante antioqueño Andrés Ossa, quien hacía parte del equipo Beta, violó una de las reglas más importantes del concurso.

“Hoy es un día para recordar que el Desafío tiene reglas y las reglas se respetan. En una de las casas se violó una muy importante y básica. Existe un Desafío de Sentencia Hambre, el equipo que pierde no come y punto. Es la regla, no se negocia “, dijo la presentadora.

Y posteriormente expuso un video en el que se vio al antioqueño guardando una proteína que no habían ganado, a lo que aceptó su responsabilidad, y se le avisó que el castigo sería la expulsión de la competencia.

“Es una situación muy compleja el aguantar hambre y estar bajo presión. No tomé las decisiones adecuadas en el momento que debía hacerlo. Me dejé llevar, me dejé tentar”, afirmó, al tiempo que expresó sus disculpas a los compañeros y televidentes.