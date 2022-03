Las mascotas de la familia Leal necesitan ayuda, tras el fallecimiento de sus dueños

Hasta el momento se saben varias cosas sobre el crimen que cometió el hermano del reconocido estilista Mauricio Leal. Y es que causó gran conmoción entre el público, porque quienes lograron conocerle por trabajo o temas personales, aseguran que era una buena persona, además que las grandes personalidades a quienes maquilló y adecuó para sesiones de fotos o programas de TV siempre manifestaron su gran cariño hacia él.

A medida que el tiempo avanza, se van conociendo cada vez más detalles que surgen alrededor del asesinato de Mauricio Leal y su madre, en su propio hogar, ubicado en el municipio de La Calera, Cundinamarca, en donde convivían con unos perritos a los que amaban y consentían, como solo un dueño puede amar a su mascota.

Por otro lado, los dos perritos que le pertenecían a Mauricio y su madre quedaron desprovistos de su amparo, de no ser por Don Simón, a quien se le pidió el favor de cuidarlos por un tiempo mientras se lograban esclarecer los hechos.

Sin embargo, la capacidad de Simón para darles y proveerles todo lo necesario a los caninos se está viendo afectada debido al número de animales que conserva en su hogar, por lo que pide ayuda para suministrarles las medicinas necesarias, desparasitantes y demás a las dos mascotas de la familia Leal.

Niñito y Maito son los nombres de los dos animalitos que requieren ayuda con urgencia. Cabe mencionar que en Instagram hay una cuenta que exige justicia en el lamentable caso de la familia Leal, en la que se están dando a conocer avances del proceso y se le recuerda al peluquero de 41 años con gran cariño.

“Los perritos necesitan cosas básicas como: concentrado, kits de aseo, antipulgas y medicamentos, la ayuda es para ellos, para nadie más, don Simón suficiente hace con cuidarlos y darles amor. ELLOS NOS NECESITAN”, expresó la mujer en la cuenta al solicitar la ayuda de las personas para la manutención de los animalitos.

Al respecto de la situación del caso, Carlos Andrés García, hijo de Marleny Hernández y medio hermano de Mauricio Leal, habló este martes por primera vez sobre el evento que conmocionó al país, por tratarse de un matricidio, además de una muerte a su propio hermano.

“Darme cuenta de que mi hermano fue el que hizo eso fue tenaz para mí. Yo admiraba mucho a Jhonier y saber que él lo hizo fue devastador. Cuando me enteré, casi me vuelvo loco. Me daba contra las paredes”, manifestó inicialmente en la emisora W Radio.

“Yo me declaré como víctima en el proceso porque ellos eran mi mamá y mi hermano, eran mi familia. La plata y los bienes no me importan, a mí lo que realmente me interesa es que se aclare lo que pasó con los dos”, concluyó en la emisora.

Por su parte, la Fiscalía emitió en un comunicado que explica más detalles del caso: “Yhonier Rodolfo Leal Hernández fue capturado por investigadores del CTI en un inmueble del barrio Polo Club, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. En los procedimientos se incautaron $ 50′000.000 en efectivo y documentación de relevancia para el desarrollo de la investigación”.

“Ante la contundencia del material de prueba aportado por la Fiscalía General de la Nación, el señalado homicida, Yhonier Rodolfo Leal Hernández, aceptó su responsabilidad en el doble crimen”, aseveran en la página oficial de la Fiscalía.