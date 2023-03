Laura Tobón habló sobre los retoques estéticos a los que se ha sometido y generó debate en redes

No cabe duda de que Laura Tobón se ha convertido en un ícono de belleza y moda en el país. La presentadora, nacida en Bogotá, es una de las mujeres más reconocidas en Colombia y esto lo ha logrado a través de su talento demostrado en las pantallas de diversos formatos del entretenimiento, pero también en tarimas y desfiles como modelo de pasarelas nacionales e internacionales.

La bogotana no deja de causar sensación en las redes por su aspecto físico, su estilo y su carisma, aptitudes que ha demostrado desde hace varios años en la televisión colombiana y actualmente en la televisión internacional, pues tras un año de ausentarse para criar a su primer hijo, Lucca, esta famosa es la conductora del reality para mujeres emprendedoras Escuela Imparables, del canal E Entertainment.

La modelo y presentadora de televisión tiene 33 años. - Foto: Instagram: @laura_tobon

La famosa ha sacado provecho a cada una de sus facetas como mujer, en la que también es madre y emprendedora de su propia marca de vestidos de baño y modelo. Pero no se puede olvidar lo que ella representa en las redes sociales, un ejemplo por lo que sorprendió en su más reciente publicación es que la esposa del empresario e inversor de Shark Tank, Álvaro Rodríguez, admite tener ayudas estéticas en la cara y en el cuerpo.

En su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de tres millones de seguidores, Laura ha soltado una ‘bomba’ mediática y, por primera vez, ha confesado que en la actualidad su belleza no es 100 % natural.

Laura Tobón admite tener retoques estéticos en la cara y los defiende - Foto: Cuenta de Instagram @laura_tobon

En un reciente video, la también empresaria comenzó un relato personal en el que comenta que cuando escuchó de los retoques estéticos fue cuando Kylie Jenner pasó de tener unos labios delgados y naturales a unos muy voluminosos. Después de esto la presentadora quiso hablar de su caso particular y también de sus temores.

“Yo siento que siempre hay un miedo a la hora de averiguar este tipo de procedimientos porque uno no tiene ni idea”, dijo inicialmente Laura, quien en sus redes sociales se caracteriza por mostrar un estilo muy natural en su rostro, cuerpo y cabello.

Luego, admitió que hace parte de las mujeres que deciden darse una ‘ayudita’ en la piel, e incluso, en su cuerpo, y aseguró que se debe a su reciente rol como madre: “Yo la verdad empecé porque ya soy mamá, tengo 33 años... No voy a decir mentiras: el cansancio, la no dormida, a veces me sentía agotada y sentía que perdía la luz de mi piel, no se veía tan vital como antes”.

Laura Tobón estará de nuevo en la televisión con un importante proyecto. - Foto: Cuenta de Instagram @laura_tobon

Tobón aprovechó la ocasión para incluso recomendar algunos procedimientos que existen en el mercado: “Ya no soy la misma Laura de hace 10 años. Adicionalmente, recomendó algunos tratamientos que se ha realizado como el colágeno y el ácido hialurónico para “volver a esa naturalidad, a la elasticidad, a la luminosidad que tiene la piel cuando es más joven. No solo en mi piel, en mi cuerpo siento que el colágeno también me ha ayudado muchísimo a recuperar esa figura que tenía antes de ser mamá”.

En la publicación, que ya cuenta con miles de reproducciones, varios usuarios de Laura Tobón aplaudieron su honestidad, mientras que otros por el contrario, le piden que conserve su naturalidad y no se haga ninguna cirugía e intervención estética.

“La verdad, una señora como usted no necesita ningún procedimiento estético. Eres muy linda así como eres”; “Tú no necesitas nada en esa cara”; “Hay jóvenes que ven esto y se sienten influenciadas, sé más responsable”; “¡Estás más divina que nunca! Colágeno, baby”; “No te inyectes los labios” y “Quedaste hermosa, con el ácido hialurónico te pueden mejorar la cara, son muy suave, los cambios muy naturales, precioso trabajo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la modelo en su publicación.