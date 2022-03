¡Le cortaron el celular! A Lorna Cepeda le sucedió lo mismo que a Patricia Fernández

Comenzaron las grabaciones de la nueva producción del canal RCN Hasta que la plata nos separe, una adaptación de la telenovela que en el año 2006 estuvo presente en la pantalla colombiana.

Tras conocerse que Sebastián Martínez y Carmen Villalobos serán los protagonistas del remake, varios de los nombres que han estado sonando han sido el de Lorna Cepeda y Juliette Pardau, la dupla de actrices parecen estar cosechando una buena amistad al compartir el mismo set de grabación en la adaptación televisiva. Sin embargo, eso no fue un obstáculo para que Pardau lanzará al agua a Cepeda.

La actriz venezolana reveló que la recordada Peliteñida no pagó la factura de los datos móviles de su celular y por medio de un video Lorna trató de evadir el tema.

En la pieza audiovisual, compartida a través de redes sociales, Lorna manifestó que no tenía internet a lo que Juliette le interrogó el por qué de la situación de la conexión móvil. En ese momento, la cartagenera no supo qué responder. Sin embargo, reaccionó y después dijo: “Porque me gasté todos los datos... porque dejé toda la noche el celular prendido, no en wifi sino en mis datos, y ahora no me deja pagar”.

Las risas empezaron a hacer eco en el camerino y Pardau seguía documentando la divertida escena mientras mencionaba que era una excusa: “Ahí tienen una buena excusa. Cuando les dé pena decir que no pagaron el celular, ya saben, digan eso”, dijo el talentosa actriz del canal que ha estado trabajando en varias telenovelas seguidas.

Al notar la graciosa situación, Cepeda -al estilo de su icónico personaje de Betty, la fea, Patricia Fernández- pidió que por favor le ayudarán con el recibo. “Páguemelo...”, mencionó la artista evocando las divertidas escenas cuando Fernández le pedía dinero a todos en el hit de la televisión que ha sido adaptado en varias naciones.

Lorna Cepeda, al igual que la 'peliteñida' tampoco pagó la factura y se quedó sin datos 🤣😂🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/luNwTorP1U — Maleja Torres (@Kamitorrs) March 8, 2022

Lorna Cepeda se ha visto muy comprometida y trabajando fuerte en su carrera actoral, por medio de su perfil oficial de Instagram -en el que acumula dos millones de seguidores- la costeña compartió la noticia del nuevo personaje que interpreta en la adaptación del canal RCN. “Y sí! Empezamos la nueva versión de Hasta que la plata nos separe, Rosaura, me dicen ahora!”, escribió en un post en el que se le ve personificada y con la claqueta de la producción.

Por otro lado, otro de los rostros que están siendo mencionados en los últimos días y que, a propósito, también trabaja en el remake con Cepeda es el de Carmen Villalobos, luego de formar parte del elenco de Café con aroma de mujer la también costeña se unió a la travesía de la interpretación protagónica. No obstante, hace un poco más de un mes la barranquillera decidió hablar sobre los quebrantos de salud que padeció y confesó los fuertes síntomas que tuvo tras contagiarse de la covid-19.

En sus redes sociales, la actriz aseguró que se contagió y que tuvo síntomas muy fuertes, dentro de los cuales se destacaron el dolor de cabeza, la fiebre y el malestar general.

Dijo que no se sentía del todo bien, pero aclaró que su parte respiratoria no se vio afectada. Asimismo, aseguró que tuvo el resultado negativo de la prueba, por lo que podía regresar al trabajo sin representar ningún riesgo para sus compañeros.

“Realmente ha estado bien maluco todo el tema de los síntomas. Gracias a Dios la parte respiratoria nunca se vio comprometida, pero dolor de cabeza, fiebre, malestar general, eso de que no te quieres parar de la cama, insomnio, muy, muy mal. Afortunadamente ya salí negativa, ya cumplí con mis días de aislamiento. Les soy completamente honesta, no me siento al cien por ciento, la energía está muy bajita”, contó Villalobos, en su momento.

Ahora, se encuentra trabajando y realiza uno que otro TikTok junto a Lorna Cepeda: