Lina Tejeiro confesó haberse sentido frustrada tras su última extracción de biopolímeros

Lina Tejeiro es una reconocida actriz colombiana que se hizo famosa por participar en la telenovela ‘Padres e hijos’ del canal Caracol TV.

La artista ha estado en el foco de atención de la prensa nacional y el público general por varios temas, como sus romances con algunos personajes reconocidos, pero también porque ha sido quien ha hablado de los biopolímeros.

Lina Tejeiro recibió críticas por su vestido en la gala de los premios a los peores vestidos. - Foto: Captura de pantalla cuenta oficial de Lina Tejeiro @LinaTejeiroam @nomasacosobth

Lina, al igual que Jessica Cediel, expuso el tema públicamente y ha hecho a sus seguidores parte de su proceso, por lo que lo ha compartido con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Tejeiro ya ha pasado por varias de estas intervenciones quirúrgicas, que no solo la incapacitan por meses, sino que le afectan su estado de ánimo de una forma trascendente, lo que la lleva a ausentarse no solo de los sets de grabación, sino de sus amadas plataformas.

En estos espacios digitales son sus seguidores quienes la añoran y la piden casi que a gritos, como se evidenció en la más reciente dinámica de preguntas que la llanera hizo en sus historias. Allí le preguntaron cómo seguía su recuperación, ante lo que ella contestó de manera muy sincera.

“Me siento limitada creativamente, no me puedo vestir como yo quisiera, todo el tiempo tengo que estar escondiendo una faja que tengo puesta, una espuma que tengo haciéndome presión en la espalda, todavía estoy en curaciones, sigo con una espuma aquí (señaló su espalda) porque sigo drenando”, expresó inicialmente.

La actriz es recordada por su papel en La Ley del corazón Foto: Instagram @linatejeiro. - Foto: Foto: Instagram @linatejeiro.

“Todavía no me puedo meter al mar, a la piscina, al turco, a nada diferente a la ducha. Sí puedo hacer ejercicio, pero no me siento cómoda porque sudo demasiado y se me moja la espuma y tengo que ponerme ropa superancha para esconder esto, porque me veo toda cuerpo extraña”, agregó.

La actriz también manifestó que su proceso es lento, pero de mucho aprendizaje, pero luego de reflexionar algunos segundos, dijo que “valdrá la pena” todo el tiempo que está tardando, pues realmente necesita sanar.

“He estado distanciada de las redes sociales por mi recuperación, pero he procurado estar en contacto con ustedes porque me recargan. Cuando les cuento cositas ustedes me mandan muchos mensajes de amor y eso me ayuda a motivarme y a pensar que en cualquier momento voy a estar bien”, continuó diciendo. Y agregó que lo ha hecho porque no puede dar el 100 % de sí misma y eso la frustra.

La actriz es muy querida por los colombianos -Foto: Instagram @linatejeiro. - Foto: Foto: Instagram @linatejeiro.

La actriz confesó que hasta hace 20 días entrenó juiciosamente, pero viajó 10 días a Estados Unidos y no volvió a entrenar, sumado a que comió hamburguesas todos los días, en medio de gestos jocosos, como suele hacerlo la mujer de 31 años.

De otro lado, a la actriz hay que reconocerle la gran habilidad a la hora de generar una conexión asombrosa con sus seguidores en las redes sociales, plataformas donde publica fotos y videos de diferente índole.

Allí, la modelo e influenciadora, no solo enamoran a los más de 9,9 millones de usuarios en Instagram y otros tantos millones en TikTok, sino que los hace reír a carcajadas con las mímicas de sonidos virales que la actriz lleva a cabo, que le salen a la perfección y hasta le han valido títulos a Lina como “la reina del lip sync”.