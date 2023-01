¿Lina Tejeiro tiene un nuevo amor? Aparece con hombre en redes y desata rumores

Lina Tejeiro es una de las actrices más reconocidas en Colombia. Recientemente, estuvo en boca de la opinión pública, luego de que se diera por terminada la relación que estaba afianzando con el cantante paisa Juan Duque, la cual duró pocos meses y sobre la que no se ha referido en palabras textuales; sin embargo, ha publicado en su cuenta de Twitter comentarios sarcásticos que han sido interpretados como indirectas para su expareja.

Juan Duque y Lina Tejeiro habían confirmado su relación. Posteriormente se conoció su ruptura. - Foto: Instagram @juanduque

Pues bien, días atrás, las miradas de los curiosos se centraron en una serie de videos publicados por la colombiana en su cuenta oficial de Instagram, donde se le veía disfrutando de la Feria de Cali en compañía de Greeicy Rendón, Mike Bahía y otros personajes de la farándula nacional.

Uno de los acompañantes que llamó la atención entre sus seguidores fue la de un artista de música urbana, y no, no se trata de Andy Rivera. En las imágenes se le puede ver muy bien acompañada del cantante y también compositor colombiano Keityn. Incluso, el programa de entretenimiento y chismes, ‘Lo Sé Todo’, del Canal 1, reveló supuestas evidencias que indicarían que la llanera habría iniciado el 2023 con nuevo amor.

El artista urbano ha estado nominado tres veces al Grammy Latino, incluso ha participado como compositor de grandes éxitos musicales como Hawai de Maluma y Tusa de Karol G.

Durante la Feria de Cali hubo otro hecho que puso a Lina Tejeiro en el ojo público. Se trata de la presentación que realizó el paisa Andy Rivera en el Pascual Guerrero junto a otras estrellas musicales, tal y como es el caso de Zion & Lennox, Arcángel, RKM y Ken-Y y Feid.

Una persona que se encontraba entre el público captó a la artista en lo que podría considerarse un incómodo momento, ya que ella se encontraba en uno de los palcos y su exnovio en el escenario, interpretando un tema junto a Zion & Lennox. Se trataba de la canción La oficial, una letra que fue dedicada a Lina Tejeiro en el pasado y que marcó su relación.

En las imágenes se vio a la actriz observando su celular y actuando como si nada estuviera pasando, quitando la mirada de la tarima para concentrarse en otras cosas. Aunque cantaba líneas del tema, la colombiana se mostró desentendida y enfocada en su móvil.

“Cuando tu ex está en tarima y tú estás con el nuevo que baila feo y es feo”, escribió una cuenta de Instagram, a lo que agregó: “Continúa el chisme. Miren cómo Andy mira el palco donde está la ex”.

Estas palabras hicieron referencia a que el paisa estaría tirando miradas a su expareja, mientras Zion daba unos comentarios inesperados en plena presentación. Por el momento, Lina Tejeiro no se pronunció al respecto y no dio detalles de esta situación.

La actriz Lina Tejeiro fue una de las más mencionadas en 2022. - Foto: Instagram: @linatejeiro

¿Indirecta para Andy Rivera o Juan Duque?: aseguran que Lina Tejeiro mandó mensaje cantando

A través de Instagram, se dio a conocer que la protagonista de Un rabón con corazón no estaba en su casa de Bogotá, sino que arribó hasta Cali al lado de su mejor amiga Greeicy Rendón y otras figuras públicas. Por lo que se mostró, la llanera disfrutó al máximo el magno evento vallecaucano donde hubo varias presentaciones de cantantes y celebridades.

En ese orden de ideas, uno de los artistas que demostró su talento en la Sucursal del Cielo fue Feid. Entonces, Tejeiro aprovechó para adherirse a una de las canciones del exponente del género urbano y las redes lo capturaron, pues llamó la atención que la actriz entonó una interpretación de desamor.

Así las cosas, Lina cantó el sencillo titulado Ferxxo 100, un tema que habla de la falta de amor que alguien puede tener por una persona. En el caso de Lina, podría tratarse de Juan o Andy.

“Y solo espero que si no vuelves conmigo, siempre te cuide Dios. (...) Qué falta me haces tan hijue%$&!, cogiste otra ruta. Soltarte o no soltarte es mi disputa. Mi amor, ¿el mal de amor cómo se cura?”, dice parte de la canción de Feid.

En el fragmento audiovisual, se puede ver a Lina Tejeiro cantando con sentimentalismo, tanto así que en el coro gritó: “Bebé, ¿esta noche qué vas a hacer? Te necesito ver”.