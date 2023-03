Lorena Meritano se sinceró con sus seguidores y reveló el por qué no tuvo hijos

La actriz argentina Lorena Meritano, quien es reconocida y querida en Colombia por su aparición en múltiples telenovelas nacionales, contó en sus redes sociales las experiencias que le marcaron su vida, entre ellas el cáncer que padeció y los bebés que perdió.

En medio de la dinámica de Instagram de preguntas y respuestas, la actriz pidió a sus seguidores que le pusieran en la plataforma sus cuestiones sobre su “vida personal”, por lo que un usuario no dudó en preguntar sobre el porqué esta mujer no había tenido hijos.

Meritano es proveniente de Argentina, pero se ha ganado el corazón de los colombianos. - Foto: Instagram: @lorenameritanooficial

“¿Por qué no tuviste hijos?”, le preguntó un usuario, y Meritano, mostrando la pregunta, decidió dar una respuesta en la que, además, dejó en claro que durante lo que lleva de su vida realmente no tuvo un deseo ferviente de ser madre, sino que los intentos en los que se vio envuelta, habrían sido por el llamado social.

Así entonces, la argentina contó que una vez perdió un bebé, situación que habría dejado una marca en su vida. Y cuando volvió a intentar ser madre, utilizó un método de Fecundación In Vitro (FIV), sin embargo, fue justamente en medio de ese momento que se encontró con el cáncer.

“Primero y principal perdí un hijo. Yo estuve casada, embarazada y lamentablemente perdí un hijo. Luego cuando estaba en un tratamiento invitro me dio cáncer y hoy en día mirando en retrospectiva, honestamente siento que nunca tuve el deseo, ni elegir ser mamá. Tal vez en esos momentos fue por el mandato que nos impone la sociedad y la cultura”, fue la respuesta que dio la actriz.

Meritano confirmó su cáncer de mama en 2014. - Foto: Getty Images

Pues bien, Meritano aprovechó para contar el procedimiento en al que recurrió para su reconstrucción mamaria, luego del cáncer de mama que atravesó. “A mí después de terminar el proceso de quimioterapia, que ya me había practicado dos cirugías, sacado un tumor, sacado toda la mama derecha, cuando me extirparon el seno izquierdo me hice la reconstrucción”, afirmó en sus historias.

“Después más adelante, me tatué las areolas mamarias. Bueno, luego en la pandemia me hice unos tatuajes divinos sobre mis cicatrices y estuvo buenísimo hacerme la reconstrucción. Fue privilegiada de poder hacerlo. Me siento plena y entera por dentro y por fuera”, continuó diciendo a sus seguidores.

El mensaje de Lorena Meritano

La actriz compartió este miércoles, 22 de marzo, una foto en su cuenta de Instagram que dejó a más de uno impactado. La argentina retó la censura de Instagram e hizo una publicación en la que dejó ver sus senos.

Otra de las cosas impactantes fue el mensaje que mandó con dicha fotografía. “Se pueden escribir nuevas historias sobre cicatrices antiguas, miedos y dolores pasados. Lo que nos ocurre hoy no es definitivo. Ni el éxito ni el fracaso nos definen ni son definitivos. Más bien son dos impostores”, fueron las palabras con las que comenzó su reflexión.

“Aceptar. Ser flexibles, pedir ayuda, cambiar, confiar. No dejar que la mente (la loca de la casa) nos gobierne a su antojo. Pedir ayuda, buscar herramientas, hay tantas, y dejarnos ayudar. Dar., recibir y confiar”, complementó la actriz que le dio vida a Dinora.

Y cerró escribiendo: “Buscar el equilibrio y ser congruentes. Mente, cuerpo, espíritu. Esto también pasará. Y, cómo en la foto, podrás pintar arte sobre tu dolor. Doy Fe. La vida es hoy. Gracias”.

Lorena Meritano celebró el título de Argentina en Qatar 2022 - Foto: Instagram: Lorena Meritano

Esta publicación se da pocos días después de que Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, lanzara en vivo una opinión que ofendió a muchas mujeres que por una u otra razón se han sometido a explantación o una mastectomía. Las palabras de la vallecaucana fueron muy cuestionadas y muchos quedaron a la espera de que pidiera unas disculpas, pero no lo hizo, contrario a eso se mantuvo en su posición de que nunca quiso ofender a nadie y hablaba desde su experiencia personal.