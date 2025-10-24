Luis Fernando Hoyos rompió el silencio y expuso enfermedad que lo alejó de ‘MasterChef Celebrity’: “Me cogió y me tumbó”

MasterChef Celebrity cocina su final a fuego lento y cada vez son más los participantes que abandonan la cocina más famosa del país al no llegar al nivel de alto cocina que a esta altura, los jurados exigen.

En la noche del pasado miércoles, 22 de octubre, se dio una nueva eliminación en esta cocina, y fue el reconocido actor Luis Fernando Hoyos quien tuvo que abandonar el programa culinario.

Luego de enfrentarse en dicho reto de eliminación junto con Pichingo, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Raúl Ocampo, fue Hoyos quien tuvo la mayor cantidad de errores en su plato y por esta razón, los jurados decidieron que se convertiría en el nuevo eliminado.

Luis Fernando Hoyos fue eliminado de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Cortesía Canal RCN

En el momento en el que los jurados anunciaron su nombre como el nuevo eliminado, Luis Fernando no dudó en dar sus palabras y mostrarse totalmente agradecido por la permanencia en el programa y por todo el apoyo que recibió, sobre todo por parte de la presentadora Claudia Bahamón y la producción.

“Tengo un agradecimiento profundo por MasterChef, jamás pensé estar en el reality… Ahora voy a masticar todo este proceso que, sin duda, me va a llevar muy lejos porque ha sido maravilloso. Los admiro profundamente, no sabía lo que era un chef… Agradezco la luz de Claudia… Agradezco a la producción, haberme mantenido mirándome y dándome cobertura de mi enfermedad que fue…“, dijo, con la voz entrecortada.

Luis Fernando Hoyos confirmó la enfermedad que lo tuvo alejado de MasterChef Celebrity

Luego de su emotiva despedida y ante las cámaras y micrófonos del Canal RCN, Luis Fernando reveló por fin la condición de salud por el que tuvo que ausentarse durante tantos capítulos.

“Me dio covid-19, nunca pensé que me fuera a dar tan duro, nunca me había dado, me cogió y me tumbó, me quitó la pila completamente”, dijo, aclarando así las dudas que tenían varios de los seguidores del programa.

Durante su ausencia, en varias oportunidades, sus compañeros se mostraron muy ansiosos por su ausencia e incluso, cuando pasaban los capítulos, no volvía y permanecía en competencia, fueron hablando al respecto y sugiriendo que en caso de llegar, volviera con alguna sanción mayor, pues se conoce que si algún participante se ausenta durante las grabaciones (por la razón que sea), regresa con delantal negro.

Despedida de Claudia Bahamón a Luis Fernando Hoyos de MasterChef Celebrity

Al escuchar su nombre como la persona que debía abandonar la cocina, la presentadora destacó la valentía del actor y el hecho de que volviera tras su enfermedad para continuar.

“No quería que te fueras por una afección, así que te agradezco por haber regresado”, dijo.

Como es costumbre, en sus redes sociales le dedicó un post a él con un emotivo mensaje.