Luisa Fernanda W disfrutó de fiesta con Pipe Bueno y sus amigos; se reencontró con su exnovio Mateo Carvajal

Luisa Fernanda W despertó toda clase de reacciones entre sus fieles seguidores de las plataformas digitales con una serie de contenidos relacionados con las vacaciones que tomó. La youtuber se dejó llevar por el clima tropical y pasó las celebraciones de fin de año en Cartagena de Indias en compañía de Pipe Bueno y sus hijos, Domenic y Máximo.

De igual forma, además de este emotivo momento familiar en el que se les vio muy unidos, las miradas de los curiosos se posaron sobre unas fotos e imágenes que salieron a la luz, donde se logró observar a la paisa y al caleño disfrutando de una fiesta en yate. Ambos famosos estaban acompañados de otros rostros reconocidos, tal y como fue el caso de Zion y Kimberly Reyes.

En las postales se apreció a Luisa Fernanda W luciendo un sensual traje de color claro, con un sostén dorado y el pelo recogido. El cantante de música popular llevó un atuendo blanco, unos lentos y un sombrero, acomodándose al clima y al mar.

No obstante, además de algunos bailes, de risas, tragos y música, la atención de más de uno se posó sobre una publicación que hizo Luisa Fernanda, en la que se le vio disfrutando de otra fiesta en las horas de la noche. En este sitio terminó coincidiendo con Mateo Carvajal, quien fue su novio hace varios años.

La empresaria y el creador de contenido posaron para un post de Instagram junto a sus amigos y sus parejas, demostrando que su historia quedó en el pasado y ahora se llevan bien. Luisa Fernanda W y Mateo Carvajal se mostraron muy cariñosos con Pipe Bueno y Stephanie Ruiz, respectivamente, plasmando el amor que disfruta cada uno en su relación.

Ambos creadores de contenido se reencontraron y disfrutaron de una fiesta con sus respectivas parejas. - Foto: Instagram @luisafernandaw

Los colombianos se rieron, disfrutaron de la música, bailaron y capturaron algunos momentos, dejando en claro cómo llevan estas vacaciones de inicio de año.

Mateo Carvajal, por su parte, subió contenidos junto a su pareja, afirmando que estaba muy feliz de estar con ella y de haber construido una historia juntos. El paisa estalló en elogios y enfatizó en lo “hermosa” que era su compañera sentimental, con quien se ha especulado que se casó meses atrás.

La pareja se encuentra disfrutando completamente de su amor. - Foto: Instagram @mateoc17

Es importante recordar que Luisa Fernanda W habló tiempo atrás sobre su unión con Carvajal, asegurando que duró poco y fue considerado más un desliz, pese a que fue “bacano” y tenían confianza.

La pareja sostuvo un romance en 2017, pero todo duró solo unos meses. - Foto: Instagram @luisafernanda.mateo

La empresaria contó que fueron amigos antes de tener "este desliz" amoroso. - Foto: Instagram @luisafernanda.mateo

“Lo de Mateo y yo fue como un desliz de los dos, yo creo que fue eso. Fue bacano, fueron dos meses apenas, pero Mateo y yo éramos amigos de antes”, mencionó la paisa en una entrevista con Diva Rebeca, personaje creado por Pipe Bueno.

“Nosotros nunca quedamos mal, no había por qué. Yo creo que los dos en su momento sí hubo como rayes, cosas de inmadurez, pero con el tiempo va creciendo, madurando, y hablando se entiende la gente. Eso hizo parte de un proceso que él tenía que aprender sus vainas y yo las mías y es que solamente fueron dos meses”, agregó.

Luisa Fernanda W recibió incómoda pregunta sobre su cuerpo

Días atrás, Luisa Fernanda W publicó un inesperado video en el que comentó un incómodo suceso que atravesó en su cuenta personal de Instagram, luego de mostrar cómo le quedaba un diseño de vestido de baño. La antioqueña aprovechó este clip y se refirió a quienes siguen opinando del cuerpo ajeno, cuestionando esta conducta repetitiva.

Según se apreció, la creadora de contenido reveló que una mujer le envió un mensaje en el que le preguntaba si estaba embarazada de nuevo, ya que se le veía una “pancita” y su figura no estaba como antes. La colombiana tomó aire y manifestó su descontento con esta clase de situaciones, ya que no le veía la finalidad a realizar estas interrogantes.

“Me cambié el vestido de baño, el que tenía estaba divino, pero hoy estoy de vestido de baño negro. Imagínense que les cuento que ahorita en los comentarios una nena me dijo: ‘¿estás embarazada otra vez? Es que te veo como pancita’”, relató en una historia, mientras hacía expresiones de incomodidad.

De igual forma, Luisa Fernanda W lanzó varias preguntas, agregando que hasta ahora tenía dos meses de su segundo parto, por lo que era entendible que su cuerpo estaba regresando a la figura habitual. Allí también afirmó que así no estuviera en este proceso materno, nadie tendría que opinar sobre su vida personal.

“Ay, Dios mío, ¿por qué hacen esos comentarios? Llevo dos meses posparto y así no estuviera en posparto, ¿qué si tuviera pancita?, ¿por qué hacen esos comentarios? ¿Quisiera entender? Dos meses de posparto y me siento muy bien, aceptando mi proceso, feliz, tranquila, disfrutando de mis hijos, de mi familia, disfrutando de cómo estoy, de cómo me veo… bien”, concluyó.