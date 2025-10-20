⁠⁠Luisa Fernanda W lanzó pulla por renuncia de Yina Calderón en Stream Fighters 4: “Inseguridad y falta de compromiso”

En la noche del pasado sábado 18 de octubre se llevó a cabo el tan esperando evento de Stream Fighters 4, en el cual varias personalidades y figuras públicas se subieron al ring de boxeo para demostrar sus habilidades, su preparación y sobre todo para dar un buen show.

Aunque fueron varios los anunciados, dos peleas eran las más llamativas de la noche: Karina García Vs. Karely Ruiz y Andrea Valdiri Vs. Yina Calderón. Sin embargo, esta última fue la que desató una oleada de comentarios, sobre todo por ser la pelea más corta de la historia, ya que Calderón se arrepintió y renunció segundos después de iniciado el primer round.

Este abandono iniciando el show dejó a muchas personas molestas en el momento, especialmente al organizador del evento, el streamer paisa, Westcol.

Sin importar nada, Yina se hizo quitar los guantes y dejó claro que renunciaba. En el momento en el que trató de explicar el por qué de su decisión, personas empezaron a lanzar botellas y esto fue imposible.

Luisa Fernanda W habló por renuncia de Yina Calderón en Stream Fighters 4

Toda esta polémica fue razón suficiente para que varios influencers comentaran al respecto y una de ellas fue Luisa Fernanda W.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta de Instagram, uno de sus seguidores le preguntó por su opinión respecto a la pelea, y ella de manera tranquila dio su opinión.

Como primer punto, Luisa aseguró que “Más allá del show, hay valores que no se negocian: el respeto, compromiso y coherencia”.

“Lo que pasó ayer se volvió tendencia, una generadora de contenido decidió no continuar con un enfrentamiento pactado, generando todo tipo de reacciones. Algunos lo llaman estrategia, yo lo veo como un gesto que refleja algo mucho más profundo, inseguridad y falta de compromiso”, señaló.

Para continuar con su opinión, Luisa dejó ver que independientemente del tipo de compromiso que sea, si se da la palabra, se debe cumplir.

“Cuando uno se involucra en un proceso, sea deportivo, artístico o profesional, no basta con hacer presencia o generar conversación. Hay que prepararse, respetar el lugar que ocupas y sostener o que dices, sobre todo cuando hay personas, marcas y un público que creyó en ti”, añadió.