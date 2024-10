Madre de Lina Tejeiro rompió el silencio sobre su experiencia trabajando en Corabastos

Madre de Lina Tejeiro explicó cómo fue su experiencia en Corabastos

“Les había dicho la vez pasada que cuando llegué a Bogotá tuve un trabajo al que me tocaba llegar a las 4:30 de la mañana. Acá va la historia: Me vengo de Villavicencio, separada, Andrés de 3 años y Lina de 2, en ese momento, yo iba a cumplir 23 años. Llegué a Bogotá y me ofrecieron un trabajo; me dijeron que la entrada era a esa hora y la salida era masomenos a medio día era en Corabastos”.