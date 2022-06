Mamá de Egan Bernal explicó cuál ha sido la evolución de su estado de salud

A lo largo de este 2022, la familia de Egan Bernal ha experimentado diferentes circunstancias de vida, empezando por él mismo, por su fatal accidente en enero, que lo dejó al borde de la muerte. De igual forma, hace pocos días el ciclista colombiano confirmó que su mamá, Flor Marina Gómez, se encontraba batallando contra un cáncer de mama.

Ante la noticia, los seguidores de Bernal se han solidarizado con él, debido a que esta es una de las pruebas más difíciles de la vida.

En ese sentido, la mamá de Egan compartió un video en donde se puede notar que se bajó considerablemente su cabello, debido al proceso de quimioterapia al cual se está enfrentando.

“Creo que hasta el momento ha sido el paso más difícil. Acompaño a todas las personas que están o han pasado por este proceso. Sé que no es fácil, pero me siento viva, me siento fuerte y con el poyo de mi familia es aún más llevadero. Solo me queda por decir: Gracias”, indicó Marina.

Asimismo, dentro del clip se pueden ver diferentes momentos, de los cuales se destacan los siguientes: en primera instancia, se puede notar cómo maquillan a la señora Marina. Acto seguido viene uno de los momentos más emotivos del clip: cuando le quitan todo el cabello a la mujer. Las lágrimas de la mamá de Egan no cesaron, ya que contó que es un hecho difícil de entender. “Es duro, es el paso más duro de este proceso. Lo importante es tener vida, ¡y pa’ delante!”, indicó Marina.

Sin embargo, otro momento que fue muy emotivo, fue cuando su hijo mayor realizó el mismo acto, es decir, raparse el cabello, como gesto de solidaridad ante el difícil momento que está atravesando su mamá.

En la publicación, el ganador del Giro de Italia en 2021 y el Tour de Francia en 2019, manifestó que “Se ve hermosa, en compañía de dos emojis de enamorados”.

De igual forma, las amigas de Flor Marina Gómez, como muestra de solidaridad, también se raparon el cabello. Las imágenes fueron compartidas por Marina con la frase ‘girl power’.

Por otra parte, Gómez ha tomado este momento de la vida como una experiencia más, debido a que en sus redes sociales ha compartido constantemente su proceso de quimioterapia. La exnovia de Egan, Xiomy Guerrero, también la manifestó su total apoyo, con el fin de que supere lo más pronto posible este difícil momento.

Así dio la noticia Flor Marina Gómez sobre su cáncer

El pasado miércoles 11 de mayo, Flor Marina Gómez realizó el anuncio de su enfermedad por medio de un video publicado en sus redes sociales.

“¡Hoy empieza una nueva etapa! Me detectaron cáncer de seno; les comparto esto porque sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que les pasa a los demás, pero no a nosotros. Y bueno, esta vez me tocó a mí y sé que si Dios me puso esta prueba es porque la puedo superar”, escribió Gómez en la descripción que acompañaba al video.

“No me siento enferma, siento que la vida me enseña cosas nuevas día a día y acá estoy deseando afrontarlas con la mejor energía y con todas las fuerzas para salir victoriosa”, aseveró.

El pasado viernes 13 de mayo, la mamá de Egan Bernal publicó en sus redes sociales un emotivo video. En este compartió con sus seguidores que ya iniciaba su proceso de quimioterapia, con el cual busca controlar y eliminar el cáncer de mama que le fue diagnosticado.

“Hoy me insertaron el catéter para empezar próximamente las quimioterapias y poder empezar el tratamiento en contra de este pequeño inquilino que tengo en mi cuerpo. ¡Con amor y fuerza vamos a hacerlo!”, indicó.

“Hoy acabo de salir de una cirugía. Me insertaron el catéter porque ya me van a iniciar las quimioterapias, entonces aquí vamos y con la mejor energía”, agregó.